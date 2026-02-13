Logo
Novi skandal u Luvru: Uhapšeno 10 osoba

Нови скандал у Лувру: Ухапшено 10 особа
Foto: Pexels

Pariska policija razbila je organizovanu prevaru u muzeju Luvr i pritvorila 10 osoba, među kojima su zaposleni u muzeju i turistički vodiči, osumnjičeni da su kineskim posjetiocima prodavali lažne ulaznice i pretrpavali ture vodiča, saznaju danas, 13. februara, francuski mediji.

Prema navodima lista "Le Parisien", policija je osumnjičene uhapsila u utorak nakon što je uprava Luvra prijavila "neregularnosti".

Kako prenosi Juronjuz, oduzeta su tri vozila, 130.000 evra u gotovini, skoro 200.000 evra na bankovnim računima i više bankarskih sefova sa velikim sumama novca, prenosi Tanjug.

U saopštenju uprava muzeja navodi da je uveden "struktuisani anti-prevarni plan" koji obuhvata mapiranje prevara, pravne, tehničke i kontrolne mjere, kao i praćenje rezultata.

Razotkrivanje prevare dolazi nakon niza izazova za Luvr, uključujući štrajk zaposlenih nezadovoljnih platama i radnim uslovima, što je dovelo do djelimičnog zatvaranja muzeja svake nedjelje.

Muzej je kritikovan i zbog povećanja cijena ulaznica za posjetioce van Evrope sa 22 na 32 evra, u okviru nacionalne politike "diferenciranih cijena" koju primjenjuju i drugi kulturni objekti u Francuskoj.

