Luvr zatvoren do daljeg: Radnici produžili štrajk

Osoblje francuskog muzeja Luvr u Parizu izglasali su produžetak štrajka, čime će čuveni muzej biti zatvoren do daljeg, javio je Rojters.
U izvještaju se navodi da je štrajk počeo u ponedjeljak, 15. decembra, a da je novo glasanje održano danas jer je muzej inače zatvoren utorkom.
Radnici Luvra počeli sa štrajkom: ''Nećemo ćutati dok se muzej raspada''
Osoblje je jednoglasno podržalo nastavak štrajka zbog malih plata i loših uslova rada.
Sindikati pozivaju na dodatna zapošljavanja u muzeju, povećanje plata i smanjenje troškova.
