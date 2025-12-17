Luvr zatvoren do daljeg: Radnici produžili štrajk

Osoblje francuskog muzeja Luvr u Parizu izglasali su produžetak štrajka, čime će čuveni muzej biti zatvoren do daljeg, javio je Rojters.

U izvještaju se navodi da je štrajk počeo u ponedjeljak, 15. decembra, a da je novo glasanje održano danas jer je muzej inače zatvoren utorkom.

Kultura Radnici Luvra počeli sa štrajkom: ''Nećemo ćutati dok se muzej raspada''

Osoblje je jednoglasno podržalo nastavak štrajka zbog malih plata i loših uslova rada.

Sindikati pozivaju na dodatna zapošljavanja u muzeju, povećanje plata i smanjenje troškova.