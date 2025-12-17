Logo
Large banner

Luvr zatvoren do daljeg: Radnici produžili štrajk

Izvor:

Agencije/Reuters

17.12.2025

11:44

Komentari:

0
Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк
Foto: Pexels

Osoblje francuskog muzeja Luvr u Parizu izglasali su produžetak štrajka, čime će čuveni muzej biti zatvoren do daljeg, javio je Rojters.

U izvještaju se navodi da je štrajk počeo u ponedjeljak, 15. decembra, a da je novo glasanje održano danas jer je muzej inače zatvoren utorkom.

Лувр

Kultura

Radnici Luvra počeli sa štrajkom: ''Nećemo ćutati dok se muzej raspada''

Osoblje je jednoglasno podržalo nastavak štrajka zbog malih plata i loših uslova rada.

Sindikati pozivaju na dodatna zapošljavanja u muzeju, povećanje plata i smanjenje troškova.

Podijeli:

Tagovi:

Luvr

zatvoren muzej

Štrajk

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте

Svijet

Pljačkaši Luvra izmakli policiji za 30 sekundi: Istraga otkrila velike propuste

6 d

0
Запослени у Лувру најавили штрајк: Жале се на лоше услове рада

Kultura

Zaposleni u Luvru najavili štrajk: Žale se na loše uslove rada

1 sedm

0
Директорка Лувра шокирала јавност: "Речено ми је..."

Svijet

Direktorka Luvra šokirala javnost: "Rečeno mi je..."

2 sedm

0
Поплава оштетила древне књиге и документа у Лувру

Svijet

Poplava oštetila drevne knjige i dokumenta u Luvru

1 sedm

0

Više iz rubrike

Стигла је 3. сезона: Откривени детаљи прве епизоде серије ''Еуфорија''

Kultura

Stigla je 3. sezona: Otkriveni detalji prve epizode serije ''Euforija''

23 h

0
Антологија "Истина о Србима": Писани доказ трајања и темељ за будућност Републике Српске

Kultura

Antologija "Istina o Srbima": Pisani dokaz trajanja i temelj za budućnost Republike Srpske

1 d

0
Комплетна трилогија "Господар прстенова" се враћа у биоскопе

Kultura

Kompletna trilogija "Gospodar prstenova" se vraća u bioskope

1 d

0
Препорука топ 5 божићних филмова који вас неће разочарати

Kultura

Preporuka top 5 božićnih filmova koji vas neće razočarati

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

15

Odgođeno izricanje presude Brajanu Volšu: Evo koliko godina zatvora mu prijeti

12

08

Posna torta za Nikoljdan: Sve domaćice je spremaju po ovom receptu

12

00

Usvojene izmjene Zakona o službi u Oružanim snagama: Povećali starosnu granicu za penzionisanje

11

45

Edin Džeko završava svoju epizodu u Fiorentini

11

44

Luvr zatvoren do daljeg: Radnici produžili štrajk

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner