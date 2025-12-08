Zaposleni u Luvru najavili štrajk: Žale se na loše uslove rada

Radnici muzeja Luvr najavili su da će stupiti u štrajk zbog loših uslova rada, slabog sistema bezbjednosti i povećanja cijena ulaznica za posjetioce iz drugih zemalja.

U pismu ministru kulture Rašidi Dati, kojim se najavljuje štrajk za sljedeći ponedjeljak, sindikati tvrde da je "posjeta Luvru postala problemaitčna" za milione ljudi koji dolaze da se dive njegovim ogromnim kolekcijama umjetničkih djela i artefakata.

"Muzej je u krizi sa nedovoljnim resursima i sve lošijim uslovima rada", navodi se u pismu o štrajkuu koje je AP imao uvid.

Svijet Poplava oštetila drevne knjige i dokumenta u Luvru

Ističu da je krađa kraljevskih dragulja od 19. oktobra ukazala na nedostatke u prioritetima koji su odavno bili prijavljeni.

Pljačkaši su pobjegli sa plijenom vrijednim 88 miliona evra, a direktor muzeja je potom priznao "strašan propust" u obezbjeđenju.

Lopovima je bilo potrebno manje od osam minuta da se probiju u muzej i odu.

Koristili su teretni lift da bi došli do jednog od prozora zgrade, brusilice da bi presjekli vitrine za nakit i motocikle da bi pobjegli.

Plijen nije pronađen. Među ukradenm predmetima su ogrlica od dijamanata i smaragda koju je Napoleon poklonio carici Mariji-Lujzi, nakit vezan za dvije kraljice iz 19. vijeka i biserna tijara carice Evgenije.