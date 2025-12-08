Logo
Large banner

Zaposleni u Luvru najavili štrajk: Žale se na loše uslove rada

Izvor:

SRNA

08.12.2025

16:43

Komentari:

0
Запослени у Лувру најавили штрајк: Жале се на лоше услове рада
Foto: Pexels

Radnici muzeja Luvr najavili su da će stupiti u štrajk zbog loših uslova rada, slabog sistema bezbjednosti i povećanja cijena ulaznica za posjetioce iz drugih zemalja.

U pismu ministru kulture Rašidi Dati, kojim se najavljuje štrajk za sljedeći ponedjeljak, sindikati tvrde da je "posjeta Luvru postala problemaitčna" za milione ljudi koji dolaze da se dive njegovim ogromnim kolekcijama umjetničkih djela i artefakata.

"Muzej je u krizi sa nedovoljnim resursima i sve lošijim uslovima rada", navodi se u pismu o štrajkuu koje je AP imao uvid.

Лувр

Svijet

Poplava oštetila drevne knjige i dokumenta u Luvru

Ističu da je krađa kraljevskih dragulja od 19. oktobra ukazala na nedostatke u prioritetima koji su odavno bili prijavljeni.

Pljačkaši su pobjegli sa plijenom vrijednim 88 miliona evra, a direktor muzeja je potom priznao "strašan propust" u obezbjeđenju.

Lopovima je bilo potrebno manje od osam minuta da se probiju u muzej i odu.

Koristili su teretni lift da bi došli do jednog od prozora zgrade, brusilice da bi presjekli vitrine za nakit i motocikle da bi pobjegli.

Plijen nije pronađen. Među ukradenm predmetima su ogrlica od dijamanata i smaragda koju je Napoleon poklonio carici Mariji-Lujzi, nakit vezan za dvije kraljice iz 19. vijeka i biserna tijara carice Evgenije.

Podijeli:

Tagovi:

Pariz

Luvr

zaposleni

Štrajk

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Директорка Лувра шокирала јавност: "Речено ми је..."

Svijet

Direktorka Luvra šokirala javnost: "Rečeno mi je..."

6 d

0
Лувр повећава цијене карата за туристе ван ЕУ за 45 одсто

Svijet

Luvr povećava cijene karata za turiste van EU za 45 odsto

1 sedm

0
Осумњичени за пљачку Лувра вечерас пред судом

Svijet

Osumnjičeni za pljačku Luvra večeras pred sudom

1 sedm

0
Приведен четврти осумњичени за крађу у Лувру

Svijet

Priveden četvrti osumnjičeni za krađu u Luvru

1 sedm

0

Više iz rubrike

Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

Kultura

Bitka za Vorner Bros: Paramaunt ima bolju ponudu od Netfliksa, nude 108 milijardi dolara

1 h

0
Умро Драгољуб Јеремић

Kultura

Umro Dragoljub Jeremić

2 h

0
Објављена научна монографија „Српски устанак у Босанском вилајету 1875–1878. године“

Kultura

Objavljena naučna monografija „Srpski ustanak u Bosanskom vilajetu 1875–1878. godine“

2 d

0
Преминуо српски стрип умјетник и карикатуриста

Kultura

Preminuo srpski strip umjetnik i karikaturista

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

03

Učenik iz Doboja osvojio 1. mjesto na međunarodnom festivalu harmonike u Gracu

17

57

Pokušala da izvuče novac od njega, sada mora u zatvor

17

56

Zovko o uvredama Zukana Heleza: Nezapamćen incident

17

48

Završen sastanak evropskih lidera i Zelenskog: I London "pogođen" ratom

17

36

Orban i Erdogan dogovorili nastavak dotoka ruskog gasa u Mađarsku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner