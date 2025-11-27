Osumnjičeni za pljačku Luvra večeras pred sudom

Muškarac koji je uhapšen kao jedan od četvoro osumnjičenih da su kao kriminalna grupa izvršili pljačku muzeja Luvr u Parizu 19. oktobra, u četvrtak tokom večeri, 27. novembra, treba da se pojavi pred sudom, potvrdili su izvori bliski slučaju.

Prema izvoru bliskom istrazi, muškarac koji će se pojaviti pred sudom poreklom je iz pariskog predgrađa Sen Deni, i on je uhapšen u utorak, prenosi Figaro.

Isti izvori su potvrdili da će pritvor trojici ostalih osumnjičenih, koji su ranije uhapšeni zbog pljačke Luvra, biti ukinut.

Luvr je opljačkan 19. oktobra ujutru, odmah nakon otvaranja muzeja, a osam komada nakita iz 19. vijeka koji su ukradeni smatraju se nacionalnim blagom i njihova vrijednost se procjenjuje na 88 miliona evra.

Maskirani lopovi su koristili pokretni lift i bili su naoružani ugaonim brusilicama, a njihova pljačka je trajala samo osam minuta.

Dragulji koji su ukradeni još se vode kao nestali.