Kako izgleda život na - 60 stepeni? Ljudi u ovom gradu tvrde da su veoma zadovoljni

Ako niste bili u Jakutiji, ne znate šta zapravo znače ekstremni uslovi. To je mjesto koje može dostići temperature do minus 60 stepeni Celzijusa, gdje automobili prestaju da rade ako motor nije uvijek uključen, voća i povrća skoro uopšte nema, a telefoni se gase nakon samo nekoliko minuta na hladnoći.

Pa ipak, ljudi tamo ne samo da mogu da prežive, već su i veoma zadovoljni.

Jakutija zauzima čak jednu petinu teritorije Rusije - po površini je osam puta veća od Francuske i deset puta veća od Italije, a ipak ovdje živi tek jedna osoba na tri kvadratna kilometra. Ogromna prostranstva gotovo da niko nije dotakao, pa je priroda ostala bogata florom i faunom, što predstavlja pravi raj za avanturiste i putnike željne nečeg drugačijeg.

Od Moskve do glavnog grada Jakutska let traje oko šest i po sati, uz vremensku razliku od plus šest sati. Prvih nekoliko dana ćete osjećati džet leg, ali se tijelo brzo prilagodi - baš kao i svemu ostalom u Jakutiji.

Klima je, blago rečeno, šokantna. Zimi temperature padaju i do minus 60 stepeni Celzijusa, dok leti mogu da dostignu preko 40 stepeni Celzijusa. Taj raspon djeluje nezamislivo, ali za mještane je to normalna pojava.

Šta obući i kako voziti na ekstremnoj hladnoći

Ako se pitate kako da se obučete da biste preživjeli takvu hladnoću, odgovor je jednostavan: Sve najtoplije što imate, pa još duplo toplije od toga. Termo (aktivni) donji veš je obavezan, kao i skijaško odijelo, debela perjana jakna za ekstremne uslove, vuneni džemperi, rukavice, šal koji pokriva cijelo lice ili skijaška maska, i što više vunenih čarapa. Ukratko - nosite vunu u velikim količinama.

Ni gradska infrastruktura nije obična: Skoro cijela Jakutija leži na permafrostu, pa su zgrade podignute na visokim šipovima kako toplota ne bi otopila smrznuto tlo. Ti šipovi ponekad dostižu visinu zgrade od pet spratova. Putevi su u lošem stanju, upravo zbog tla koje se stalno pomjera i puca.

Često pitanje koje stranci postavljaju jeste kako uopšte voze automobile na takvoj hladnoći. Odgovor je jednostavan, ali radikalan: Mnogi vlasnici ostavljaju motore upaljene od rane jeseni do proljeća. Ako se motor ugasi, postoji realna šansa da se više nikada neće upaliti. Zimi se automobili dodatno umotavaju u specijalna ćebad kako bi se zadržala toplota.

Savjeti Trik za brže sušenje veša tokom zimskih dana: Biće suv za samo 2 sata

Hrana, zabava i život

Ishrana je takođe prilagođena uslovima. U Jakutiji se voće i povrće ne uzgajaju - uglavnom se uvoze iz Kine i često su lošeg kvaliteta. Cijene su i do tri puta više od prosjeka, jer se hrana doprema avionima ili kamionima, a kamionski prevoz je moguć samo tokom leta. Zato se na trpezi najčešće nalaze meso i riba. Lokalna kuhinja zna da bude izazovna za one koji nisu navikli na konjsko meso, ždrebeće iznutrice i crijeva.

Što se tiče sporta i hobija, ribolov i lov su najzastupljeniji, a uzgajaju se i stoka i irvasi. Konji imaju posebno mjesto u kulturi, a bijeli konj je takođe jedan od simbola Jakutije. Nacionalni sport je rvanje, u kome jedan takmičar pokušava da otme štap drugom. Izgleda jednostavno, ali je izuzetno naporno. Čak i fizički spremnim ljudima predstavlja veliki izazov.

U ovim uslovima fotografisanje postaje sport za sebe. Imate svega nekoliko sekundi da napravite dobru fotografiju, jer telefoni i kamere sa ekranom na dodir na toj temperaturi prestaju da rade poslije par minuta.

Ipak, kada pitate mještane kako žive u takvim uslovima, odgovor je gotovo uvijek isti: "Dobro je, svi dobro živimo." Za njih hladnoća nije razlog da ostanu zatvoreni u kući. Na gradskim trgovima zimi se postavljaju ogromni drveni tobogani, organizuju se izložbe ledenih skulptura, a nije rijetkost ni da neko vozi bicikl po ledu.

Ljudi se takođe zabavljaju tako što se spuštaju niz ulice na peškirima umjesto sankama, zakucavaju eksere bananama i snimaju čuvene video-snimke u kojima se ključala voda, prosuta u vazduh, pretvara u led prije nego što padne na zemlju.

Jakutija je svijet za sebe, gdje je jedno sigurno - kada je jednom posjetite, nećete se vratiti kući kao ista osoba, prenosi RT Balkan.