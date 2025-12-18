Logo
Stiže nam sibirska zima: Evo kojeg datuma možemo očekivati nagli pad temperatura

Jutarnji.hr

18.12.2025

07:45

0
Стиже нам сибирска зима: Ево којег датума можемо очекивати нагли пад температура
Foto: Pixabay

Veliki dio Njemačke bi poslije dugo vremena mogao da uživa u bijelom Božiću, navodi se u prognozi za narednih desetak dana koju je objavila njemačka verzija Weather Channel-a.

Prema riječima meteorologa Jana Šenka, sve više vremenskih modela predviđa da će sredinom sljedeće nedjelje do Evrope prodreti arktička vazdušna masa koja će oko katoličkog Božića donijeti snijeg i hladan sibirski vazduh. Temperature će naglo pasti 23. decembra, a u narednim danima hladan vazduh sa istoka će strujati u Njemačku, ali i južnije.

Зима у Њујорку

Region

U dijelovima počela zima kakva nije viđena pola vijeka: Šta nas čeka

Sibirska hladnoća stiže u Evropu

''Neki vremenski modeli ukazuju na početak prave zime. Ali neki i dalje donekle osciliraju između prilično hladnog vremenskog obrasca za Božić i prave sibirske hladnoće sa istočnim vjetrovima, ledenim danima i veoma niskim minimalnim temperaturama'', kaže Šenk.

Navodi da je sigurno da će se područje visokog vazdušnog pritiska proširiti sjevernom Evropom i da bi moglo donijeti ledene istočne vjetrove. Prema jednom modelu, maksimalne temperature 26. decembra mogle bi se kretati od -10 do 0 stepeni Celzijusa. Najtoplije će biti u regionu Gornje Rajne, a najhladnije uz obronke Alpa.

Što se tiče Badnje večeri, aktuelna prognoza će mnoge u Njemačkoj obradovati. Slab snijeg je moguć na jugu zemlje, a snežni pljuskovi na sjeveru, duž baltičke obale.

вријеме зима снијег vrijeme zima snijeg

Zanimljivosti

Znakovi koji najteže podnose zimu

Može da padne i pola metra snijega

''U nekim dijelovima moglo bi se nakupiti i pola metra snijega'', kaže Šenk.

Vjerovatnoća snijega raste i u južnoj i jugoistočnoj Njemačkoj, ali i u velikim dijelovima Austrije.

''Snijeg će početi da pada uveče 24. između Erfurta i Drezdena, a zatim će se pomjeriti dalje na jug. Do jutra 25. već će stići do Alpa. Slabe snježne padavine očekuju se u centralnim regionima, a veće na istoku i jugoistoku. Tamo bi se snijeg mogao i duže zadržati jer će biti dovoljno hladno'', dodao je, prenosi Jutarnji.

