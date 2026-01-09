Filmska prevara: Kupovao stvari na internetu, pa ih prodavao kao "drevne artefakte

Britanac Džejson Prajs (54) koji pomoću detektora za metal pronalazi predmete u zemlji, pijesku ili plitkoj vodi, osuđen je zbog prevare.

On je priznao da je navodno "otkrivene" rimske artefakte kupovao putem internet platforme eBay i potom ih predstavljao kao autentične arheološke nalaze, saopštila je policija grofovije Linkolnšir.

"Jedinstveno otkriće"

Prajs je tvrdio da je 2019. godine u selu Lizingem pronašao rijedak rimski broš u obliku konja, koji je proglašen izuzetno značajnim nalazom i privremeno promijenio razumijevanje rimske ornamentike u Britaniji.

Broš, koji je opisan kao "otkriće koje se viđa jednom u životu", izazvalo je nacionalno interesovanje.

Na osnovu tog navodnog otkrića, isplaćeno mu je 5.000 funti za izlaganje predmeta u muzeju, prenosi britanski Telegraf.

Mora da plati odštetu

Policija je navela da je Prajs tokom više godina dostavljao sumnjive predmete Savetu grofovije Linkolnšir u okviru Programa za prenosive antikvitete, uključujući rimske novčiće i druge artefakte, za koje je kasnije utvrđeno da nisu autentični.

Policija je utvrdila da su mnogi od tih predmeta kupljeni putem interneta, a da ih je Prajs potom zakopavao kako bi podstakao sprovođenje arheoloških iskopavanja.

Prajs je pred Krunskim sudom u Linkolnu osuđen na 12 meseci zatvora, uslovno na dvije godine, nakon što je priznao četiri tačke optužnice za prevaru lažnim predstavljanjem.

Naloženo mu je i da Savjetu grofovije Linkolnšir isplati 3.250 funti odštete, kao i da odradi 150 sati neplaćenog rada i učestvuje u rehabilitacionom programu.