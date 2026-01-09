Logo
Large banner

Filmska prevara: Kupovao stvari na internetu, pa ih prodavao kao "drevne artefakte

09.01.2026

16:34

Komentari:

0
Филмска превара: Куповао ствари на интернету, па их продавао као "древне артефакте

Britanac Džejson Prajs (54) koji pomoću detektora za metal pronalazi predmete u zemlji, pijesku ili plitkoj vodi, osuđen je zbog prevare.

On je priznao da je navodno "otkrivene" rimske artefakte kupovao putem internet platforme eBay i potom ih predstavljao kao autentične arheološke nalaze, saopštila je policija grofovije Linkolnšir.

"Jedinstveno otkriće"

Prajs je tvrdio da je 2019. godine u selu Lizingem pronašao rijedak rimski broš u obliku konja, koji je proglašen izuzetno značajnim nalazom i privremeno promijenio razumijevanje rimske ornamentike u Britaniji.

Broš, koji je opisan kao "otkriće koje se viđa jednom u životu", izazvalo je nacionalno interesovanje.

Na osnovu tog navodnog otkrića, isplaćeno mu je 5.000 funti za izlaganje predmeta u muzeju, prenosi britanski Telegraf.

Mora da plati odštetu

Policija je navela da je Prajs tokom više godina dostavljao sumnjive predmete Savetu grofovije Linkolnšir u okviru Programa za prenosive antikvitete, uključujući rimske novčiće i druge artefakte, za koje je kasnije utvrđeno da nisu autentični.

Policija je utvrdila da su mnogi od tih predmeta kupljeni putem interneta, a da ih je Prajs potom zakopavao kako bi podstakao sprovođenje arheoloških iskopavanja.

Prajs je pred Krunskim sudom u Linkolnu osuđen na 12 meseci zatvora, uslovno na dvije godine, nakon što je priznao četiri tačke optužnice za prevaru lažnim predstavljanjem.

Naloženo mu je i da Savjetu grofovije Linkolnšir isplati 3.250 funti odštete, kao i da odradi 150 sati neplaćenog rada i učestvuje u rehabilitacionom programu.

Podijeli:

Tagovi:

prevara

Rim

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Медвјед 37 дана живио испод куће, погледајте како су га коначно истјерали

Zanimljivosti

Medvjed 37 dana živio ispod kuće, pogledajte kako su ga konačno istjerali

56 min

0
Дјевојка објавила 7 правила за први састанак и изазива велику дебату на интернету

Zanimljivosti

Djevojka objavila 7 pravila za prvi sastanak i izaziva veliku debatu na internetu

1 h

0
За ова три знака живот се у 2026. претвара у бајку

Zanimljivosti

Za ova tri znaka život se u 2026. pretvara u bajku

7 h

0
Хороскопски знакови уз које је сваки тренутак забаван

Zanimljivosti

Horoskopski znakovi uz koje je svaki trenutak zabavan

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

16

52

Ogrebotine na kožnoj obući nestaju kao magijom: Uz ovaj trik cipele će biti kao nove

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner