Logo
Large banner

Prnjavorski policajci spasili još jedan mladi život

Izvor:

SRNA

19.02.2026

17:32

Komentari:

0
Прњаворски полицајци спасили још један млади живот
Foto: Srna

Policajci iz Prnjavora Stojan Samardžić i Saša Rakić spriječili su samoubistvo mlađe žene na akumulacionom jezeru Drenova, drugi ovakav slučaj u proteklih sedam dana.

Samardžić je izjavio Srni da je sinoć u 21.24 časa, kao šef smjene u Policijskoj stanici u Prnjavoru, dobio prijavu da mlađa žena namjerava da izvrši samoubistvo skokom u jezero Drenova.

On je dodao da je odmah na lice mjesta uputio sve raspoložive policijske patrole, a zbog ozbiljnosti prijave i borbe s vremenom, jer se jezero nalazi 10-ak kilometara od grada, na lice mjesta krenuo je i on sa pomoćnikom komandira Sašom Rakićem.

Po dolasku na jezero, rekao je da su uočili psihički rastrojenu ženu na betonskom zidu koja je, kada je primijetila policajce, počela da histeriše i penje se na zaštitnu ogradu s namjerom da skoči u vodu.

"Brzom intervencijom kolega Rakić i ja smo uspjeli da je uhvatimo za ruke i dovedemo u bezbjedno stanje", rekao je Samardžić.

Istakao je da je situacija bila izuzetno kritična i da mu je glavni cilj bio da spasi mladi ljudski život.

On je napomenuo da se prije tri mjeseca našao u sličnoj situaciji kada je mlađa žena pokušala da izvrši samoubistvo skokom sa nedovršenog stambenog objekta.

"I tada smo kolege i ja kroz razgovor uspjeli da je smirimo i odgovorimo od namjere, nakon čega joj je ukazana medicinska pomoć u Domu zdravlja", rekao je Samardžić.

Samardžić je naveo da problemi nisu razlog da neko sebi oduzme život i da treba uspostaviti povjerenje, prije svega u porodici, da se o svemu slobodno može razgovarati, a u krajnjem slučaju da se pomoć treba potražiti i od stručnih lica.

Pomoćnik komandira Policijske stanice Prnjavor Saša Rakić ocijenio je da svi koji imaju bilo kakvih problema ne treba da ih rješavaju tako što će sebi oduzeti život, već da potraže pomoć bliskih osoba ili stručnih ljudi.

Rakić je dodao da se u dosadašnjem radu susretao sa različitim situacijama, ali nikada sa pokušajem samoubistva.

Istakao je da je policijski posao zahtjevan, da svaki dan predstavlja novi izazov, ali da su svi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, pa tako i Policijske stanice Prnjavor, uvijek na raspolaganju građanima, spremni da odgovore svim situacijama i izazovima.

Podijeli:

Tagovi :

Samoubistvo

Prnjavor

Policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Откривено кога је Чеда Јовановић напао

Scena

Otkriveno koga je Čeda Jovanović napao

50 min

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Društvo

Novi zemljotres u BiH, zatreslo kod Mostara

1 h

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Rat na pomolu: SAD na Bliski istok poslale najveću vojnu silu od invazije na Irak 2003. godine

1 h

0
Забрањена наплата паркинга у Меркатору!

Banja Luka

Zabranjena naplata parkinga u Merkatoru!

1 h

0

Više iz rubrike

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Društvo

Novi zemljotres u BiH, zatreslo kod Mostara

1 h

0
Захира и Белмин Чајић

Društvo

Potresna poruka majke iz BiH: Za mog sina je kasno, ali za istinu nije

2 h

0
Желе да смање плаћено боловање на 15 дана

Društvo

Žele da smanje plaćeno bolovanje na 15 dana

2 h

0
Конкурс за упис студената 10. јуна

Društvo

Konkurs za upis studenata 10. juna

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

52

Nakon hapšenja bivšeg princa Endruja: Oglasio se kralj Čarls

17

49

Dodik o susretu Čovića i Tompsona: Nastavak opasne rehabilitacije ustaštva

17

46

Orban: Fides je u vođstvu, ali mora još da se radi

17

32

Prnjavorski policajci spasili još jedan mladi život

17

31

Narod priča: Gornja Radnja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner