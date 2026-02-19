Art radar: Putovanje u nove poglede na umjetnost

Od nedjelje, 22. februara u našem programu očekuje vas novi format 'Art radar', emisija koja će vam otkriti ljude koji stvaraju umjetnost i koji se svojim izrazom izdvajaju iz mase.

'Art radar' osim što će otkriti priče umjetnika, već će donijeti i sedmični pregled lokalnih i svjetskih aktuelnosti iz oblasti kulture, umjetnosti i pop arta.

U posebnoj rubrici javiće nam se i naši ljudi koji su svoj put pronašli u inostranstvu, te im je to postala platforma za plasiranje, i stvaranje umjetnosti. Art radar vraća kulturu ponovo u fokus, a priliku daje i onima koji svojim kreativnim radom donose nove poglede na umjetnost.

Urednik emisije je Ena Mitrovski, a voditelj je Milica Marjanović, mlada novinarka koja tek počinje svoju novinarsku avanturu. Puna entuzijazma, ali i volje za radom, Milica će svojom energijom 'Art radaru' dati dozu mejnstrima i urbane kulture. Takođe, Milica će kroz naše putovanje dobiti priliku da bude 'jedan na jedan' sa umjetnicima i kroz svoju prizmu prenese njihovu priču na ekran.

'Art radar' premijera, nedjelja u 20 časova.