'ParlATVment': Zašto su nam tragedije povod za razgovor o najvažnijim pitanjima društva?

'ParlATVment' nakon sarajevske tramvajske tragedije traži odgovore - Ko je odgovoran u društvu u kojem se odgovornost traži tek nakon tragedije?

Kako uspostaviti sistem vrijednosti u kojem nesreća neće biti jedini povod za zaključak da savremeni tempo života u kojem političke i finansijske kombinatorike kroz medije promovišu mržnju i digitalno nasilje?

Ima li mjesta za mlade i talentovane?

Emisiju uređuje Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.