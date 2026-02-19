'ParlATVment': Zašto su nam tragedije povod za razgovor o najvažnijim pitanjima društva?

Izvor:
ATV
19.02.2026
12:08
'ParlATVment' nakon sarajevske tramvajske tragedije traži odgovore - Ko je odgovoran u društvu u kojem se odgovornost traži tek nakon tragedije?
Kako uspostaviti sistem vrijednosti u kojem nesreća neće biti jedini povod za zaključak da savremeni tempo života u kojem političke i finansijske kombinatorike kroz medije promovišu mržnju i digitalno nasilje?
Ima li mjesta za mlade i talentovane?
Emisiju uređuje Predrag Ćurković.
‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
