Logo
Large banner

'ParlATVment': Zašto su nam tragedije povod za razgovor o najvažnijim pitanjima društva?

Izvor:

ATV

19.02.2026

12:08

pr id parla
Foto: atv

'ParlATVment' nakon sarajevske tramvajske tragedije traži odgovore - Ko je odgovoran u društvu u kojem se odgovornost traži tek nakon tragedije?

Kako uspostaviti sistem vrijednosti u kojem nesreća neće biti jedini povod za zaključak da savremeni tempo života u kojem političke i finansijske kombinatorike kroz medije promovišu mržnju i digitalno nasilje?

Ima li mjesta za mlade i talentovane?

Emisiju uređuje Predrag Ćurković.

‘ParlATVment' četvrtak u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Parlament

Predrag Ćurković

Large banner

Više iz rubrike

Битно: О разводу

Emisije

Bitno: O razvodu

1 d

0
Битно: О продуженом боравку за дјецу

Emisije

Bitno: O produženom boravku za djecu

1 d

0
У првом плану: Борис Малагурски

Emisije

U prvom planu: Boris Malagurski

3 d

0
Пренос: Сретењска академија поводом доношења првог Устава Кнежевине Србије

Emisije

Prenos: Sretenjska akademija povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

05

Otvoren objekat za verifikaciju deaktiviranog vatrenog oružja

13

03

Stevandić sa ambasadorom Italije u BiH: Sa Srpskom se mora razgovarati

12

56

Silovao devojčicu (9) u podrumu, pa dobio maksimalnu kaznu

12

54

Uhapšen haker koji je rezervisao smještaj u luksuznim hotelima za jedan cent

12

54

Kiša u Srpskoj nije prestala 28 dana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner