Prenos: Sretenjska akademija povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije

Foto: ATV

Prenos Sretenjske akademije, povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije, u Kragujevcu možete pratiti u našem programu u 14 časova.

Najvažnije informacije donosimo u našim informativnim emisijama, kao i na našem portalu www.atvbl.rs .

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.