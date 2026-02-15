Logo
Large banner

Prenos: Sretenjska akademija povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije

Autor:

Promocija PR

15.02.2026

13:09

Пренос: Сретењска академија поводом доношења првог Устава Кнежевине Србије
Foto: ATV

Prenos Sretenjske akademije, povodom donošenja prvog Ustava Kneževine Srbije, u Kragujevcu možete pratiti u našem programu u 14 časova.

Najvažnije informacije donosimo u našim informativnim emisijama, kao i na našem portalu www.atvbl.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

ATV

Large banner

Više iz rubrike

Пренос: Централна манифестација поводом обиљежавања Сретења

Emisije

Prenos: Centralna manifestacija povodom obilježavanja Sretenja

6 h

0
Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

Emisije

Spasiti vjenčanje: Ljubav je lijek za sve!

20 h

0
енерго ново

Emisije

Energo klub: Odgovori na najvažnija energo pitanja

1 d

0
СБ затвара круг: Шпијунски рат

Emisije

SB zatvara krug: Špijunski rat

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

04

Srbi u suzama i strahu zbog otetih crkava i grobova predaka

17

00

Snijeg je pao na Sretenje: Evo šta to znači

16

42

Dvije godine bila zarobljena: Svjedočenje žene koja je preživjela Epstajna

16

41

Vesna rodila osam sinova i kćerku: Žene je pitaju jedno

16

25

Učesnica "Zadruge" daje popust na sajtu za odrasle

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner