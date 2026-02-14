Energo klub: Odgovori na najvažnija energo pitanja

Izvor:
ATV
14.02.2026
12:37
Novi 'Energo klub' i ove nedjelje postavlja najvažnija pitanja.
Zašto TE Ugljevik ne proizvodi punih mjesec dana?
Kakvi su rezultati RiTE Gacko?
Koliko su plan proizvodnje premašile hidroloelektrane u Srpskoj?
Koliko ima vode u Bilećkom jezeru?
Da li su jake kiše usporile radove na izgradnji HE Dabar?
'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
