Energo klub: Odgovori na najvažnija energo pitanja

ATV

14.02.2026

12:37

енерго ново
Novi 'Energo klub' i ove nedjelje postavlja najvažnija pitanja.

Zašto TE Ugljevik ne proizvodi punih mjesec dana?

Kakvi su rezultati RiTE Gacko?

Koliko su plan proizvodnje premašile hidroloelektrane u Srpskoj?

Koliko ima vode u Bilećkom jezeru?

Da li su jake kiše usporile radove na izgradnji HE Dabar?

'Energo klub' pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

'Energo klub' nedjelja u 18 časova i 20 minuta.

ATV

Energo klub

Bojan Nosović

Teodora Bjelogrlić

