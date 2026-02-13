Biznis klub: Najaktuelnije biznis teme

Izvor:
ATV
13.02.2026
14:34
'Biznis klub' ove subote istražuje da li slivanje više novca u budžete govori o oporavku ekonomije, uticaju globalnog tržišta ili promjenama u načinu poslovanja i trgovine.
Pričamo o tome šta zaista stoji iza rasta javnih prihoda, zašto cijene prate svjetske trendove i kako se spoljnotrgovinska razmjena odražava na domaću ekonomiju.
Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.
Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.
'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
17
42
17
36
17
25
17
24
17
18
Trenutno na programu