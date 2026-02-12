Logo
Prenos: Svečana akademija Sretenje 2026

Izvor:

ATV

12.02.2026

14:46

Пренос: Свечана академија Сретење 2026

Prenos Svečane akademije Sretenje 2026, Dan državnosti Srbije i Dan državnosti Republike Srpske, možete pratiti u našem programu sutra u 18 časova.

Najvažnije informacije donosimo u našim informativnim emisijama, kao i na našem portalu www.atvbl.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

