U prvom planu: Siniša Pepić

Izvor:

ATV

10.02.2026

13:33

У првом плану: Синиша Пепић
Foto: ATV

'U prvom planu' ovog utorka je Siniša Pepić, stručnjak za ekonomsku diplomatiju.

Razgovaraće o diplomatskim aktivnostima Republike Srpske, međunarodnoj poziciji, značaju i ekonomskoj koristi posjeta zemljama koje imaju međunarodni uticaj.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

U prvom planu

Dragana Rajić

Siniša Pepić

