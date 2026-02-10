U prvom planu: Siniša Pepić

Izvor:
ATV
10.02.2026
13:33
'U prvom planu' ovog utorka je Siniša Pepić, stručnjak za ekonomsku diplomatiju.
Razgovaraće o diplomatskim aktivnostima Republike Srpske, međunarodnoj poziciji, značaju i ekonomskoj koristi posjeta zemljama koje imaju međunarodni uticaj.
'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.
Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.
'U prvom planu' utorkom u 20 časova i 10 minuta.
