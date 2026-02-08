Specijal Bitno: Ponovljeni izbori

Specijalno izdanje emisije 'Bitno' o ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske pratite večeras u 20 časova.

Saznajte prve rezultate, analize i mišljenja, predviđanja političke situacije nakon izbora, prve reakcije kandidata, ali i mišljenje i reakcije građana Republike Srpske. Emisiju uređuje i vodi Andrea Jaglica. Specijal 'Bitno' možete pratiti UŽIVO i na www.atvbl.rs

