Specijal Bitno: Ponovljeni izbori

ATV

08.02.2026

16:35

Specijalno izdanje emisije 'Bitno' o ponovljenim izborima za predsjednika Republike Srpske pratite večeras u 20 časova.

Saznajte prve rezultate, analize i mišljenja, predviđanja političke situacije nakon izbora, prve reakcije kandidata, ali i mišljenje i reakcije građana Republike Srpske.

Emisiju uređuje i vodi Andrea Jaglica.

Specijal 'Bitno' možete pratiti UŽIVO i na www.atvbl.rs

