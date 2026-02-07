Logo
Large banner

Agrar: Voćarstvo i tržište prehrambenih proizvoda

Izvor:

ATV

07.02.2026

08:52

Нови идент
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' istražujemo kakva je situacija u voćnjacima širom Srpske.

Saznajemo gdje je trenutno najveća potražnja za našim voćem i kako da u kupovini izbjegnemo falsifikate i loše, jeftine prehrambene proizvode.

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

ATV

Agrar

Zorica Petković

Large banner

Više iz rubrike

Битно: Улагање новца

Emisije

Bitno: Ulaganje novca

17 h

0
Бизнис клуб: Економија, тржиште рада и финансијски изазови БиХ

Emisije

Biznis klub: Ekonomija, tržište rada i finansijski izazovi BiH

20 h

0
Битно: О дипломатској офанзиви Републике Српске

Emisije

Bitno: O diplomatskoj ofanzivi Republike Srpske

1 d

0
Битно: О високом образовању у Републици Српској

Emisije

Bitno: O visokom obrazovanju u Republici Srpskoj

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

50

Zoran Čegar dobio prijeteće pismo: "Ti si ostavljen za kraj, ugrožena ti je familija"

10

45

Bivši britanski premijer bio u "trojci sa Maksvel i Epstajnom?

10

30

Zemljotres u BiH: "Jak tutanj, kao grmljavina pod zemljom"

10

20

Policija o nesreći na putu Sarajevo-Pale: Žena poginula, osam osoba povrijeđeno

10

18

Zeljković: Zagađenje vazduha i grijanje problemi koji zahtijevaju sistemska rješenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner