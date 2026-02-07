Agrar: Voćarstvo i tržište prehrambenih proizvoda

Izvor:
ATV
07.02.2026
08:52
U novom izdanju 'Agrara' istražujemo kakva je situacija u voćnjacima širom Srpske.
Saznajemo gdje je trenutno najveća potražnja za našim voćem i kako da u kupovini izbjegnemo falsifikate i loše, jeftine prehrambene proizvode.
'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.
Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.
'Agrar' nedjeljom u 8 časova.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
10
50
10
45
10
30
10
20
10
18
Trenutno na programu