Biznis klub: Ekonomija, tržište rada i finansijski izazovi BiH

'Biznis klub' ove subote bavi se ekonomijom, tržištem rada, finansijskim izazovima u BiH.

Pričamo o Memorandumu o zajedničkim politikama Vlade Republike Srpske sa Unijom poslodavaca.

Razgovaramo sa Goranom Stankovićem, predsjednikom Saveza sindikata Republike Srpske, o mogućnosti kontrole životnih namirnica, ograničenju marže i regulisanju rada nedeljom u sektoru trgovine.

Govorimo o upozorenju Evropske unije vlastima u BiH da je zemlja suočena sa ozbiljnim rizikom da uskoro bude uvrštena na spisak država pod posebnim finansijskim nadzorom zbog neprihvatanja zakona važnih za sprečavanje pranja novca i borbu protiv terorizma.

Donosimo priču o projektu 'Lokalni ekonomski razvoj u BiH'.

Svake subote donosimo najvažnije informacije iz svijeta ekonomije, privrede i biznisa – relevantne aktuelnosti, ekonomska kretanja, trendovi na globalnom nivou, istražujemo rast i razvoj ekonomije u Srpskoj. Otkrivamo uspješne preduzetnike i njihova iskustva u poslovanju, afirmišemo one koji su tek na početku razvoja poslovnih ideja. Donosimo informacije sa berze i tržišta zlata, te poseban osvrt na regionalne ekonomske forume, i riječ stručnjaka.

Emisiju uređuje i vodi Marijana Iveljić.

'Biznis klub' subotom u 18 časova i 20 minuta.