Bitno: O viskom obrazovanju u Republici Srpskoj

ATV

04.02.2026

18:27

'Bitno' večeras u 21 čas i 9 minuta o viskom obrazovanju u Republici Srpskoj.

Za 'Bitno' govore: Draga Mastilović, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjoj Luci i Drago Gverić, direktor Inovacionog centra Banjaluka.

Format 'Bitno' otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju 'Bitno' uređuje i vodi Dragana Božić.

'Bitno' od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

