Dobio paprenu kaznu: Državljanin BiH varao sa socijalnom pomoći u Austriji

Državljanin Bosne i Hercegovine osuđen je danas na 10 mjeseci uslovne zatvorske kazne zbog prevare sa socijalnim primanjima u Austriji u iznosu od 14.013 evra.

Naime, ovaj 48-godišnjak je bio optužen za djelo teške prevare jer je od 1. februara 2021. do 6. oktobra 2025. ukupno 24 puta boravio u svojoj domovini, Bosni i Hercegovini, a da to nikada nije prijavio austrijskom Zavodu za zapošljavanje (AMS), koji je nastavio da mu isplaćuje novčanu pomoć za nezaposlene.

On je tokom suđenja shvatio da poricanje nema smisla, jer ga je tužiteljka u više navrata uhvatila u laži. Naime, tokom istrage je rekao da mu je žao što ne može da pokaže pasoš, jer ga je, kako tvrdi, izgubio prilikom preseljenja. Međutim, to nije prošlo kod tužilaštva koje je zatražilo podatke od kolega iz BiH sa graničnih prelaza, koji su uredno evidentirali svaki njegov prelazak granice, prenosi portal "Nezavisne".

Priznao krivicu uz opravdanja

Optuženi, koji se pojavio bez advokata, priznaje krivicu po svim tačkama optužnice. Rekao je da mu je otac bio bolestan, pa je morao često da putuje kod njega.

„Tada su svi išli, ja sam zaboravio da prijavim“, pravdao se. Ipak, to “zaboravljanje da prijavi” mu se “omaklo” čak 24 puta, zbog čega sutkinja nije povjerovala u njegovu verziju priče.

„Možda je sve to tako, ali novčana pomoć je vezana za boravak u Austriji. Možete da putujete, ali tada nemate pravo na novac!“, poučila ga je sutkinja Sarman.

Ova obaveza prijavljivanja jasno stoji i na obrascima za zahtjev, podsjetila ga je sudija.

„Niko mi nije pročitao“, žalio se optuženi, kojem prevodilac nije potreban. „Znamo svi da to mnogi rade, ali je ipak kažnjivo“, odgovara mu sutkinja.

„Stvarno nisam imao odmor, išao sam autobusom za 20 evra. Uvijek po tri-četiri dana“, tvrdio je optuženi. Sutkinja Carmann, međutim, imala je detaljan uvid u podatke sa granice:

„Nije to bilo samo par dana. Imam ovdje i 49 i 45 dana“, ispravila ga je sutkinja.

Inače, tokom suđenja optuženi se požalio na AMS: „Obećali su da će mi naći posao!“, rekao je on, a odgovorili su mu da posao mora sam da nađe.

U završnoj riječi 48-godišnjak izražava žaljenje. „Pokušavam da se oslobodim AMS-a, uvijek se obećava, ali kad dođeš kod poslodavca, samo kažu ‘doviđenja’ i nema posla“, rekao je osuđeni, dodajući da se osjeća se napuštenim. Ni tužilaštvo, a ni osuđeni nisu najavili žalbu na presudu.