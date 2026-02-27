Srpski Eskobar iz Laktaša u centru skandala: Predsjedničkom kandidatu kupio auto

Srđan Jezdimir, porijeklom iz Laktaša, zvani srpski Eskobar, jedan od najvećih narko bosova koji je u zatvoru u Ekvadoru, ponovo je u centru skandala u toj državi pošto su otkrivene kriptovane poruke i razgovori iz kojih proizilazi da je potplaćivao političare, guvernere i ministre, kao i da je jednom predsjedničkom kandidatu poklonio džip "ford edž".

Portal "El universo" prenosi da je imao uvid u više od 200 analiziranih razgovora između srpskog trgovca droge i njegovih saradnika, među koji je i Uroš Kolaković, za kojim tragaju Srbija i Ekvador.

"Terenac "ford edž" stavljen je na raspolaganje Andresu Arauzu, predsedničkom kandidatu. Otkriveno je da je automobil poklonio Jezdimir 2021. Te godine u Ekvadoru je trajala jedna od najpolarizovanijih predsjedničkih kampanja u istoriji države, a Jezdimir je automobil poklonio tadašnjem kandidatu koalicije Unija za nadu", prenio je ovaj portal.

Kako navode, istraga koja je pokrenuta tek posle dešifrovanja jedne od aplikacija za tajnu komunikaciju, otkriveno je da je Jezdimir koji je imao nadimak Brat činio "usluge" političarima preko kojih su on i pripadnici njegovog klana za uzvrat bili zaštićeni, ali su dobijali nelegalno ekvadorske ličen karte, imena i identitete.

"To im je bilo veoma važno, jer su na taj način bili zaštićeni pošto u to vrijeme Ekvador nije izručivao svoje državljane drugim državama", objašnjavaju zbog čega im je dobijanje ekvadorskih dokumenata bio prioritet.

U jednom od presretnutih razgovora, izvjesni Evropljanin Odin piše Bratu, odnosno Jezdimiru, da će tražiti "od Hermanita (čiji identitet nije otkriven) oklopni kamion jer je svoj automobil stavio na raspolaganju kandidatu",

"Dao sam svoj automobil Arauzu Bratre, rekao si mi toga dana da ga predam. Znaš da radim ono što mi kažeš Brate", piše navodno u presretnutoj komunikaciji.

Saradnici Srđana Jezdimira, kako navode, pratili su na dan izbora rezultate i slavili uspjeh svojih političkih saradnika. Istovremeno, kako se navodi, svoj uticaj jačali su i preko drugih političara, uključujući i guvernere i ministre u vladi.

U jednoj od poruka Srđan Jezdimir je pisao "imamo i ovog poslanika", i uz poruku poslao njegovu fotografiju, slikano na televiziji, a potom i da bi uz "njegovu podršku mogli da pokrenu T", za šta istražitelji sumnjaju da je riječ o toni kokaina.

Tvrdio da je uspješan sportista u Srbiji

Srpski Eskobar, kako mediji u Latinskoj Americi zovu Srđana Jezdimira, bio je uhapšen u Peruu 2011. sa punim koferom droge, ali je za to bio oslobođen. Nekoliko godina kasnije, 2014. ponovo je "pao" sa 153 kilograma kokaina i tada se pred sudom branio da je u Južnu Ameriku došao zbog "porodičnog biznisa" a kao dokaz je predao dokumentaciju da mu je majka 2013. bila u Ekvadoru da kupi farmu, ali da je odustala jer je vid‌jela "previše naoružanih ljudi".

Tvrdio je da u Srbiji nikada nije osuđivan i da je u ovoj zemlji bio uspješan sportista. Tada je osuđen na 17 godina i četiri mjeseca zatvora, ali mu je sudija Kristijan Rohu Favian kaznu smanjio na 10 godina, zbog čega je izbio veliki skandal, tokom kog je uhapšen sudija i osuđen na tri godine zatvora zbog korupcije.

Jezdimir je, međutim, na slobodu pušten poslije samo četiri godine uz obrazloženje da je "prevaspitan" i da je u zatvoru "pravio origami, čitao knjige i pisao sastave o štetnosti droge".

Tokom istrage, otkriveno je da njegova moć u kriminalnom podzemlju širila mreža sardnika među kojima su osim političara bili i lučki i carinski službenici koji su ga izvještavali o kontejnerskim rutama i odredištima, zaposlene u lukama koji su imali ulogu da mu pomognu da kontejneri u kojima je krijumčario kokain u Evropu izbjegnu kontrolu, ljude koji su na svoje ime osnivali kompanije preko kojih je prao novac, pa čak i policijske i tužilačke saradnike koji su mu pomagali da ostane "ispod radara" istražitelja.

"Prema operativnim informacijama, plaćao ih je u kešu", navode mediji.

Oni navode da je tokom istrage otkriveno da je kriminalna grupa na čijem je čelu bio Jezdimir osnovala čak tri kompanije za obezbjeđenje, a sve iz dva razloga, da bi njegovi "vojnici" dobili dozvole za nošenje oružja ali da bi ih "legalno" postavio kao čuvare u strateški važnim lučim područjima.

"Njihova uloga, prema dokumentima iz istrage, bila je da omoguće unos droge u brodske terminale i njeno skrivanje u kontejnere sa legalnim tovarom", otkrio je ovaj portal.

Kompanije povezane sa klanom ovog srpskog narko bosa imale su registrovane adrese u Gvajakilu i u oblastima blizu Posorje, u Gvajasu, jednoj od glavnih polaznih tačaka za ekvadorski izvoz.

Iz ovih luka, kako sumnjaju ekvadorski istražitelji, kokain je prekookeanskim brodovima slao u Antverpen u Belgiji i Roterdam.

"Dosije koji je otvoren sadrži i dokumentaciju o različitim metodama ubacivanja kokaina, njegovog skrivanja u podovima ili zidovima brodova, korišćenju takozvanih 'slijepih udica', odnosno ubacivanju kokaina u već natovarene kontejner na brodove među legalnu robu", otkivaju detalje istrage.

Srđan Jezdimir prijeti sudiji

Jezdimir je, podsjetimo, uhapšen u novembru 2024. u Ekvadoru zbog pranja para i od tada je u pritvoru. U tom postupku osuđen je na 10 godina zatvora, ali krajem decembra prošle godine protiv njega pokrenuta još jedna istraga zbog šverca kokaina.

Nova istraga, koja je otkriva veze srpskog nakro bosa sa političarima, nije prvi skandal koji se vezuje za njegovo ime.

Naime, u novembru prošle godine kamere su snimile kako tokom izricanja presude kojom je osuđen na 10 godina zatvora zbog pranja novca prijeti sudiji. Kako su prenijeli mediji, on je prstom prelazio preko vrata, aludirajući na likvidaciju. Posel ovog incidenta, umjesto da se sudiji koji je izrekao presudu pojača obezbjeđenje, prema pisanju medija, njemu je zaštita ukinuta. Sudija je, navodno, zbog toga u najvećoj tajnosti napustio zemlju i niko ne zna gd‌je se nalazi.

Početkom godine, ekvadorsko pravosuđe je donijelo odluku da Srđana Jezdimira izruči Austriji koja za njim traga zbog planiranja ubistva visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana Dejana Kašćelana u Beču! Međutim, prije nego što bude prebačen u pritvor u Beču, Jezdimir mora da odsluži kaznu u Ekvadoru.

Raspisana potjernica

Za Jezdimirom su inače, potjernice raspisale i Srbija i Hrvatska. Prema dostavljenoj dokumentaciji, hrvatske vlasti Jezdimira traže zbog falsifikovana dokumenata i prevare.

Podsjetimo, potjernicu za njim raspisala je i Srbija i to zbog sumnje da je kao vođa takozvanog balkanskog kartela učestvovao u švercu tona kokaina, a na potjernici je i njegov saradnik Uroš Kolaković.

Takođe, ime Srđana Jezdimira pominjalo se i u postupku koji je vođen protiv policijskog inspektora Božidara Stolića, koji koji je pravosnažno osuđen, a teretio se između ostalog da je za novčanu nagradu u sistemu MUP-a nezakonito provjeravao da li je protiv osoba iz kriminalnog miljea, među kojima je bio i Jezdimir, raspisana potjernica.