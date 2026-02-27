Povrijeđeni u požaru u Brčkom otpušteni iz bolnice

Deset povrijeđenih osoba sa respiratornim komplikacijama koji su zbrinuti u Opštoj bolnici Brčko nakon požara u Fabrici namještaja "Alizino" u naselju Bukvik, dobrog su opšteg stanja i večeras su otpušteni iz bolnice, rekao je portparol "Zdravstvenog centra Brčko" Salih Ibrahimbegović.