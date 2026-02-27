Povrijeđeni u požaru u Brčkom otpušteni iz bolnice

27.02.2026
22:33
Komentari:0
Deset povrijeđenih osoba sa respiratornim komplikacijama koji su zbrinuti u Opštoj bolnici Brčko nakon požara u Fabrici namještaja "Alizino" u naselju Bukvik, dobrog su opšteg stanja i večeras su otpušteni iz bolnice, rekao je portparol "Zdravstvenog centra Brčko" Salih Ibrahimbegović.
U popodnevnim časovima u Fabrici namještaja "Alizino" izbio je požar koji je zahvatio najveći dio ovog pogona.
Srbija
Zmije poranile: Ulovio velikog gmizavca u februaru - VIDEO
Pričinjena je velika materijalna šteta.
Uzroci požara biće poznati nakon završenog uviđaja policije.
Najnovije
Najčitanije
22
59
22
55
22
54
22
53
22
51
Trenutno na programu