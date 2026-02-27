Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave za grad Beograd, Odjeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa pripadnicima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije MUP-a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su R.S. (1997) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo.