Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića

Izvor:

ATV

27.02.2026

22:08

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave za grad Beograd, Odjeljenja za suzbijanje krvnih, seksualnih i saobraćajnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa pripadnicima Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije MUP-a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su R.S. (1997) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo.

Postoje osnovi sumnje da je R.S. izvršio teško ubistvo u januaru ove godine nad Živkom Bakićem (43).

Учионица

Region

Učenik izvadio nož na času: Izjava majke šokirala mnoge

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

