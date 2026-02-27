Logo
Large banner

Loše vijesti stigle vozačima u Republici Srpskoj

Izvor:

ATV

27.02.2026

21:26

Komentari:

0
Лоше вијести стигле возачима у Републици Српској
Foto: Pexels

Vozačima u Republici Srpskoj stigle su loše vijesti. Naime, u narednim danima očekuje ih novo poskupljenje goriva.

Iako se jutros u Banjaluci cijena dizela kretala između 2,29 i 2,35 KM po litru, najavljeno je povećanje od 5 do 10 feninga po litru.

Новац

Društvo

Rastu februarske penzije, i to za 36 feninga

Prema riječima predsjedavajućeg Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Đorđa Savića, rast cijena je realan zbog povećanja rafinerijskih cijena.

"Rast je posljedica skoka berzanskih kotacija naftnih derivata, uzrokovanog strahom da bi eventualni sukob između Irana i SAD mogao uticati na ponudu na tržištu", pojasnio je Savić.

Uzrok

Napetosti na Bliskom istoku ponovo utiču na globalno tržište nafte.

Слободан Јавор центар за аутизам

Gradovi i opštine

Prijedor planira izgradnju centra za odrasle s autizmom

Stručnjaci procjenjuju da bi eventualni američki napad na Iran mogao dodatno poremetiti isporuke energenata, što se odmah reflektuje na berze i rafinerijske cijene.

Sve to znači da bi vozači uskoro mogli plaćati gorivo skuplje nego proteklih dana.

Podijeli:

Tagovi :

gorivo

poskupljenje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Како препознати квар акумулатора?

Auto-moto

Kako prepoznati kvar akumulatora?

1 h

0
Курт Хиларет, Белгијанцу украден комби, пронашао га у Сарајеву у БиХ

Auto-moto

Belgijanac u BiH pronašao kombi koji mu je ukraden

1 d

0
Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

Auto-moto

Volvo povlači više od 40.000 električnih automobila

4 d

0
Спремају жестоке казне за споре возаче

Auto-moto

Spremaju žestoke kazne za spore vozače

1 sedm

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Požar u BiH - gori Stari hotel

22

18

Vučić u posjeti Dačiću: Poznato u kakvom je stanju ministar

22

08

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića

21

53

Učenik izvadio nož na času: Izjava majke šokirala mnoge

21

38

Policija napustila zgradu Aca Đukanovića u Podgorici: Pretres trajao pet sati

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner