Loše vijesti stigle vozačima u Republici Srpskoj

Vozačima u Republici Srpskoj stigle su loše vijesti. Naime, u narednim danima očekuje ih novo poskupljenje goriva.

Iako se jutros u Banjaluci cijena dizela kretala između 2,29 i 2,35 KM po litru, najavljeno je povećanje od 5 do 10 feninga po litru.

Prema riječima predsjedavajućeg Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske Đorđa Savića, rast cijena je realan zbog povećanja rafinerijskih cijena.

"Rast je posljedica skoka berzanskih kotacija naftnih derivata, uzrokovanog strahom da bi eventualni sukob između Irana i SAD mogao uticati na ponudu na tržištu", pojasnio je Savić.

Napetosti na Bliskom istoku ponovo utiču na globalno tržište nafte.

Stručnjaci procjenjuju da bi eventualni američki napad na Iran mogao dodatno poremetiti isporuke energenata, što se odmah reflektuje na berze i rafinerijske cijene.

Sve to znači da bi vozači uskoro mogli plaćati gorivo skuplje nego proteklih dana.