Volvo povlači više od 40.000 električnih automobila

Izvor:
SRNA
23.02.2026
17:12
Komentari:0
Volvo povlači sa tržišta više od 40.000 električnih luksuznih terenaca zbog rizika od pregrijavanja baterija, saopšteno je iz uprave kompanije "Volvo Kars".
"Ukupno 40.323 automobila E-Iks 30 sa jednim motorom produženog dometa i sa dva motora sa visokonaponskim ćelijama imaju problem sa baterijama", naveo je švedski proizvođač automobila u saopštenju.
Srbija
Slijedi preokret vremena: Približavaju se dvije olujne mase
Nakon povlačenja, kompanija planira da zamijeni visokonaponske baterije u tom kompaktnom terencu, koji je ključni model u nastojanju Volva da se takmiči sa jeftinijim kineskim proizvođačima, prenosi Rojters.
"Sada kontaktiramo vlasnike automobila kako bismo ih obavjestili o sljedećim koracima", saopšteno je iz kompanije Volvo.
Region
"Krstovi sa srpskih grobalja najvjerovatnije završili u starom gvožđu"
U saopštenju je dodato da je dobavljač riješio problem i da će isporučiti nove baterijske ćelije za ova vozila.
Društvo
2 h0
Hronika
2 h0
Hronika
2 h0
Zdravlje
2 h0
Najnovije
Najčitanije
19
28
19
24
19
22
19
22
19
21
Trenutno na programu