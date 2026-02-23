Volvo povlači više od 40.000 električnih automobila

Volvo povlači sa tržišta više od 40.000 električnih luksuznih terenaca zbog rizika od pregrijavanja baterija, saopšteno je iz uprave kompanije "Volvo Kars".

"Ukupno 40.323 automobila E-Iks 30 sa jednim motorom produženog dometa i sa dva motora sa visokonaponskim ćelijama imaju problem sa baterijama", naveo je švedski proizvođač automobila u saopštenju.

Srbija Slijedi preokret vremena: Približavaju se dvije olujne mase

Nakon povlačenja, kompanija planira da zamijeni visokonaponske baterije u tom kompaktnom terencu, koji je ključni model u nastojanju Volva da se takmiči sa jeftinijim kineskim proizvođačima, prenosi Rojters.

"Sada kontaktiramo vlasnike automobila kako bismo ih obavjestili o sljedećim koracima", saopšteno je iz kompanije Volvo.

Region "Krstovi sa srpskih grobalja najvjerovatnije završili u starom gvožđu"

U saopštenju je dodato da je dobavljač riješio problem i da će isporučiti nove baterijske ćelije za ova vozila.