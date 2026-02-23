Logo
Volvo povlači više od 40.000 električnih automobila

Izvor:

SRNA

23.02.2026

17:12

Волво повлачи више од 40.000 електричних аутомобила

Volvo povlači sa tržišta više od 40.000 električnih luksuznih terenaca zbog rizika od pregrijavanja baterija, saopšteno je iz uprave kompanije "Volvo Kars".

"Ukupno 40.323 automobila E-Iks 30 sa jednim motorom produženog dometa i sa dva motora sa visokonaponskim ćelijama imaju problem sa baterijama", naveo je švedski proizvođač automobila u saopštenju.

Nakon povlačenja, kompanija planira da zamijeni visokonaponske baterije u tom kompaktnom terencu, koji je ključni model u nastojanju Volva da se takmiči sa jeftinijim kineskim proizvođačima, prenosi Rojters.

"Sada kontaktiramo vlasnike automobila kako bismo ih obavjestili o sljedećim koracima", saopšteno je iz kompanije Volvo.

U saopštenju je dodato da je dobavljač riješio problem i da će isporučiti nove baterijske ćelije za ova vozila.

