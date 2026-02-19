Logo
Dva dugmeta koja uklanjaju maglu sa šoferšajbe

ATV

19.02.2026

09:20

0
Два дугмета која уклањају маглу са шофершајбе
Foto: Pixabay

Zimski uslovi često donose probleme vozačima, a jedan od najčešćih je zamagljivanje šoferšajbe.

Ipak, rješenje je jednostavnije nego što mislite – dovoljno je pravilno koristiti dva dugmeta na kontrolnoj tabli.

zukan helez зукан хелез

BiH

Helez želi da Glamoč pretvori u bojno polje

Zamagljivanje nastaje kada se hladan spoljašnji vazduh sudari sa toplim vazduhom u kabini, što dovodi do kondenzacije na staklu. Iako mnogi posežu za odvlaživačima vazduha, stručnjaci ističu da postoji brže i praktičnije rješenje.

Met Vrankmor, šef servisne mreže u kompaniji FixMyCar, rekao je za Sun Motors:

„Prije parkiranja, kratko pustite hladan vazduh kako biste smanjili vlažnost u kabini. Ujutro koristite topli vazduh i uključite klima-uređaj, koji djeluje kao odvlaživač i čisti staklo bez razmazivanja.“

Klima-uređaj, čak i zimi, pomaže u uklanjanju vlage iz vazduha, dok kombinacija toplog vazduha i ventilacije brzo uklanja maglu sa šoferšajbe.

Сарајево

Gradovi i opštine

U podne protest radnika Stomatološkog fakulteta ispred kantonalne Vlade u Sarajevu

Kako spriječiti smrzavanje vrata?

Vrankmor je podijelio još jedan koristan savjet za vozače – kako spriječiti da se gumene zaptivke na vratima zalede tokom noći.

Prema njegovim riječima, dovoljno je nanijeti tanak sloj vazelina na gumene zaptivke kako bi se spriječilo njihovo lijepljenje i smrzavanje u hladnim i vlažnim uslovima.

„Tanak sloj vazelina na gumenim zaptivkama vrata pomaže da se spriječi njihovo zaleđivanje, ali se ne smije koristiti na metlicama brisača. Održavanje brava suvim i, gdje je moguće, zaštićenim, takođe smanjuje mogućnost smrzavanja.“

Кошуља

Stil

Košulja sa otiskom pegle košta skoro 1.000 evra: Ljudi bijesni zbog najnovijeg trenda

Kako pravilno nanijeti vazelin?

Najprije očistite zaptivke vlažnom krpom kako biste uklonili prljavštinu i ostatke koji zadržavaju vlagu.

Zatim ih temeljno osušite – nanošenje vazelina na vlažnu gumu umanjuje njegovu efikasnost.

Nakon toga nanesite veoma tanak sloj vazelina mekom krpom ili vrhom prsta duž cijele zaptivke, tako da ostane blag sjaj, bez vidljivog debelog sloja.

трамвај Сарајево

Hronika

Djevojka povrijeđena u tramvajskoj nesreći prebačena na drugo odjeljenje

Na taj način stvara se barijera otporna na vlagu koja se ne smrzava, pomaže gumi da zadrži elastičnost i sprječava prodor vode koja može zalijepiti zaptivku za okvir vrata. Metodu je preporučljivo primijeniti na zaptivkama oko vrata i prtljažnika, gdje najčešće dolazi do smrzavanja, prenosi Danas.

šoferšajbna

Automobil

