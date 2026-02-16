Ima preko 4 tone, a brži je od Ferarija

Izvor:
B92
16.02.2026
18:03
Komentari:0
Na prvi pogled djeluje kao klasična trka egzotičnih superautomobila: na startu su Ferari F8, Ford GT, Porše tajkan, Dodž Čelendžer i Aston Martin.
Motori "reže", automobili kreću silovito, a kamera prati duel skupocenih mašina.
Međutim, ubrzo postaje jasno da vozilo sa kog se snima trka ne zaostaje – naprotiv, počinje da se izmiče takmičarima. Slijedi otkrivanje: kamera je montirana na električni GMC Hamer EV.
Ovaj pikap težak više od 4.000 kilograma, uz dodatnu opremu za snimanje, u najjačoj verziji razvija do 1.160 KS.
Iako bi pri većim brzinama i na stazi lakši i aerodinamičniji modeli imali prednost, Hamer EV pokazuje da snaga i obrtni moment električnog pogona mogu donijeti iznenađenja, piše b92.
Uz to, za razliku od niskih sportskih automobila, ovaj model može da savlada i ozbiljan teren.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu