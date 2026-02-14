Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

Izvor:
Na društvenim mrežama se pojavio snimak iz jedne automehaničarske radionice u BiH, gdje je mušterija dovezla starog golfa na servis.
Mehaničari nsiu mogli da prestanu da se smiju kada su podigli vozilo i shvatili da šasija praktično ne postoji.
Umjesto nje, donji dio automobila bio je obložen, vjerovali ili ne, drvenim daskama.
Vlasnik starog golfa očigledno je na svoj način riješio problem rđe i dotrajalosti. Dno vozila jednostavno je prekrio drvenim daskama, što je izazvalo smijeh u radionici, ali i među korisnicima društvenih mreža, koji su se utrkivali ko će smisliti duhovitiji komentar.
Uz snimak objavljen na Instagramu iz radionice je stajao šaljivi opis: "Vozilo je tehnički ispravno".
Ni komentari ispod objave nisu zaostajali. Neki su pisali: "Eto kako je nastao izraz gas do daske".
Drugi su dodali: "Ako je drvo bukva, onda je sve u redu“.
Pojavio se i komentar: "Još samo dobar lak i miran si narednih pet godina".
Snimak je brzo postao viralan, jer je mnoge nasmijao i još jednom pokazao kakva se sve kreativna, ali i prilično rizična rješenja mogu vidjeti u svijetu automobilskih popravki, naročito kada su u pitanju stariji automobili koji su, poslije dugih godina eksploatacije, često predmet nesvakidašnjih improvizacija, piše "Nova".
