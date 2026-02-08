Nova metoda krađe automobila: Lopovima je potrebna samo jedna stvar iz kuhinje

Lopovi su razvili novu, izuzetno lukavu metodu krađe automobila koja se oslanja na nepažnju i brzu reakciju vozača.

Umjesto klasičnih alata ili napredne tehnologije, koriste predmet koji gotovo svako ima u kuhinji – jaje.

Metoda se pojavila u više gradova

Ova naizgled bezazlena stvar može izazvati haos, zbuniti vozača i stvoriti savršenu priliku za brzu krađu vozila ili vrijednih stvari iz unutrašnjosti. Metoda je već zabilježena u više gradova i pokazuje nevjerovatnu „kreativnost“ kriminalaca.

Kriminalci biraju metu i u trenutku kada vozač sjedne u automobil ili se sprema da krene, bacaju jaje na vjetrobransko staklo.

Ključna greška – uključivanje brisača

Najčešća i najopasnija greška koju vozači tada prave jeste uključivanje brisača.

Kada se jaje pomiješa sa tečnošću za pranje stakla i razmaže brisačima, stvara se gusta, mliječna masa koja u potpunosti blokira vidljivost. U panici, vozač najčešće izlazi iz automobila kako bi očistio staklo, često ostavljajući motor upaljen ili ključeve u bravi.

Upravo je to trenutak koji lopovi koriste da uskoče u vozilo i pobjegnu.

Ovakve krađe se najčešće dešavaju na velikim parkinzima tržnih centara, benzinskim pumpama ili u slabije osvijetljenim ulicama.

Ne izlazite iz automobila odmah

Najvažnije pravilo glasi: ne izlazite iz automobila odmah. Ako vam jaje udari u staklo, ne koristite brisače jer ćete samo pogoršati situaciju.

Umjesto toga, nastavite vožnju — ukoliko je vidljivost iole moguća — do najbližeg bezbjednog i dobro osvijetljenog mjesta, poput policijske stanice ili benzinske pumpe.

Takođe, vozilo uvijek držite zaključano tokom vožnje, a ključeve nikada ne ostavljajte u automobilu, čak ni na nekoliko sekundi dok ste ispred njega.