Logo
Large banner

Nova metoda krađe automobila: Lopovima je potrebna samo jedna stvar iz kuhinje

08.02.2026

10:03

Komentari:

0
Нова метода крађе аутомобила: Лоповима је потребна само једна ствар из кухиње

Lopovi su razvili novu, izuzetno lukavu metodu krađe automobila koja se oslanja na nepažnju i brzu reakciju vozača.

Umjesto klasičnih alata ili napredne tehnologije, koriste predmet koji gotovo svako ima u kuhinji – jaje.

Metoda se pojavila u više gradova

Ova naizgled bezazlena stvar može izazvati haos, zbuniti vozača i stvoriti savršenu priliku za brzu krađu vozila ili vrijednih stvari iz unutrašnjosti. Metoda je već zabilježena u više gradova i pokazuje nevjerovatnu „kreativnost“ kriminalaca.

Kriminalci biraju metu i u trenutku kada vozač sjedne u automobil ili se sprema da krene, bacaju jaje na vjetrobransko staklo.

Ključna greška – uključivanje brisača

Najčešća i najopasnija greška koju vozači tada prave jeste uključivanje brisača.

Kada se jaje pomiješa sa tečnošću za pranje stakla i razmaže brisačima, stvara se gusta, mliječna masa koja u potpunosti blokira vidljivost. U panici, vozač najčešće izlazi iz automobila kako bi očistio staklo, često ostavljajući motor upaljen ili ključeve u bravi.

Upravo je to trenutak koji lopovi koriste da uskoče u vozilo i pobjegnu.

Ovakve krađe se najčešće dešavaju na velikim parkinzima tržnih centara, benzinskim pumpama ili u slabije osvijetljenim ulicama.

Ne izlazite iz automobila odmah

Najvažnije pravilo glasi: ne izlazite iz automobila odmah. Ako vam jaje udari u staklo, ne koristite brisače jer ćete samo pogoršati situaciju.

Umjesto toga, nastavite vožnju — ukoliko je vidljivost iole moguća — do najbližeg bezbjednog i dobro osvijetljenog mjesta, poput policijske stanice ili benzinske pumpe.

Takođe, vozilo uvijek držite zaključano tokom vožnje, a ključeve nikada ne ostavljajte u automobilu, čak ni na nekoliko sekundi dok ste ispred njega.

Podijeli:

Tagovi:

krađa auta

lopov

Automobil

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трагедија послије меча са Звездом, умро Давид Федерман

Košarka

Tragedija poslije meča sa Zvezdom, umro David Federman

4 h

0
Шири се превара путем популарне апликације, на клик остајете без новца

Srbija

Širi se prevara putem popularne aplikacije, na klik ostajete bez novca

4 h

0
"Марта" разара европску државу: Има мртвих, војска на ногама, проглашена национална узбуна

Svijet

"Marta" razara evropsku državu: Ima mrtvih, vojska na nogama, proglašena nacionalna uzbuna

5 h

0
Зашто Мика Муринен не игра у Партизану? Пењароја открио шта је проблем

Košarka

Zašto Mika Murinen ne igra u Partizanu? Penjaroja otkrio šta je problem

5 h

0

Više iz rubrike

БМВ повлачи више од 87.000 возила због ризика од пожара

Auto-moto

BMV povlači više od 87.000 vozila zbog rizika od požara

18 h

0
Индијац ради као механичар у Хрватској, открио колику има плату

Auto-moto

Indijac radi kao mehaničar u Hrvatskoj, otkrio koliku ima platu

1 d

0
Циго ручно направио мерцедес

Auto-moto

Genije Cigo iz Bijelog Polja svojim rukama napravio mercedes

3 d

0
Колико несрећа узрокују лоше гуме?

Auto-moto

Koliko nesreća uzrokuju loše gume?

3 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

23

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

14

17

Šokantne tvrdnje iz Moskve: Zelenski lično naredio atentat na ruskog generala

14

08

Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

13

57

Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

13

33

Sve veći problem, potraga počinje ranije: Hrvatskoj nedostaje 65.000 radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner