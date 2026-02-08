"Marta" razara evropsku državu: Ima mrtvih, vojska na nogama, proglašena nacionalna uzbuna

Oluja Marta, koja je zahvatila Španiju, izazvala je teške posljedice, uključujući smrt dvije osobe, hiljade evakuacija i zatvaranje stotina puteva, prenosi španski portal "20 minutos".

Poplave su pogodile brojna područja, dok je više regija stavljeno u stanje pripravnosti zbog najavljenih novih padavina.

Oluja je stigla na Iberijsko poluostrvo nakon prethodnog nevremena izazvanog olujom Leonardo, donoseći obilnu kišu i jak vjetar.

Dvije osobe poginule

U posljednjim satima potvrđeno je da su dvije osobe izgubile život. Jedna od žrtava je vozač mašine za čišćenje snijega, star oko 40 godina, koji je poginuo kada je njegovo vozilo sletjelo s puta u južnom dijelu pokrajine Avila. Druga žrtva je 35-godišnja žena koja je stradala u saobraćajnoj nesreći na auto-putu A-1 u Madridu, kada je njen automobil udario u mašinu za čišćenje snijega.

Putevi širom Španije zatvoreni

Prema podacima Direkcije za saobraćaj, čak 179 puteva širom Španije zatvoreno je zbog poplava i odrona. Najveći problemi zabilježeni su u Andaluziji, gdje je do sada evakuisano više od 11.000 ljudi, a očekuje se da će taj broj u narednim satima još rasti.

Zbog loših vremenskih uslova, 13 autonomnih zajednica stavljeno je u stanje nacionalne uzbune zbog mogućih dodatnih padavina i snijega na jugozapadu i jugoistoku zemlje. Rijeka Gvadalkivir u pokrajini Sevilja dostigla je rekordne nivoe, sa protokom većim od 3.200 kubnih metara u sekundi, što je izazvalo ozbiljnu opasnost od poplava u okolnim područjima.

Strong winds battered Barbate in Cádiz, Spain, on Saturday (7 Feb.) as Storm Marta moved through the area. Spain’s weather agency, @AEMET_Esp, said gusts of up to 65 km/h (40 mph) swept across the town.



📹: @lausingrasia pic.twitter.com/WOGHH7rDRO — Faytuks Network Weather (@FaytuksWeather) February 8, 2026

Oluja Marta izazvala je 722 incidenta u Andaluziji, a prijavljena su i brojna oštećenja infrastrukture – od pada drveća do urušavanja fasada. Državna željeznička kompanija Renfe obnovila je saobraćaj na pojedinim linijama u Galiciji i Andaluziji, dok su mnoge linije i dalje obustavljene.

U Haenu je jedan radnik povrijeđen nakon što se u parku urušio zid, a spasioci su i dalje na terenu, tragajući za mogućim žrtvama ispod ruševina.

Vojska na terenu

Španska ministarka odbrane Margarita Robles saopštila je da će vojska ostati angažovana na terenu onoliko dugo koliko bude potrebno, kako bi pomogla stanovništvu pogođenom nevremenom.

Meteorolozi najavljuju da će padavine potrajati do ponedjeljka, a u najugroženijim područjima očekuje se i do 200 litara kiše po kvadratnom metru.