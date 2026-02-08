Ključa u SAD-u: Uhapšene najmanje 42 osobe

Nekoliko desetina demonstranata uhapšeno je u subotu tokom protesta ispred federalne zgrade u Mineapolisu, povodom obilježavanja mjesec dana od smrti Rene Gud, žene iz Minesote koju je ubio agent federalne Službe za imigraciju i carine (ICE).

Iz kancelarije šerifa saopšteno je za televizijski kanal KSTP da su uhapšene najmanje 42 osobe, prenio je ABC.

Više stotina nezadovoljnih građana okupilo se juče oko podneva po lokalnom vremenu ispred zgrade „Bishop Henry Whipple Federal Building“, u kojoj se nalaze brojne savezne kancelarije. Demonstranti su bacali boce i seksualne igračke ka policajcima koji su obezbjeđivali objekat, prenio je Asošijejted pres.

"Federalna okupacija"

Organizatori su ponovili kritike na račun imigracione represije širom Minesote, nazivajući je „federalnom okupacijom“.

Nekoliko demonstranata uhapšeno je nakon što je masa počela da baca komade leda, pri čemu je jedan policajac pogođen u glavu, a staklo na policijskom vozilu je razbijeno.

Policija je okupljanje proglasila nezakonitim i naredila demonstrantima da se raziđu. Mnogi su to učinili, međutim, oko stotinu ljudi odbilo je da napusti mjesto protesta.

Stotine ljudi okupile su se u subotu i na snijegom pokrivenom polju u jednom parku u Mineapolisu kako bi odale počast Rene Gud i Aleksu Pretiju, koji je ubijen 24. januara. Organizatori su i na tom skupu ponovili kritike imigracionih mjera u Minesoti.

Imigracioni službenik ubio je Rene Gud, 37-godišnju majku troje djece, u njenom automobilu u Mineapolisu 7. januara.

Video-snimci slučajnih prolaznika prikazuju kako je agent prišao njenom vozilu, koje je stajalo na sredini ulice, zahtijevajući da otvori vrata i hvatajući se za kvaku.

Automobil je potom krenuo, nakon čega je drugi imigracioni službenik, koji se nalazio ispred vozila, izvadio oružje i iz neposredne blizine pucao, iako se automobil kretao udesno, dok se on nalazio sa lijeve strane.

Administracija Donalda Trampa opisala je Rene Gud kao „domaćeg teroristu“, tvrdeći da je navodno pokušala da pregazi službenika, što su odbacile vlasti Mineapolisa i savezne države Minesote.

Aleks Preti ubijen je 24. januara tokom sukoba sa imigracionim službenicima na ulici. Video-snimak prikazuje šestoricu agenata kako obaraju Pretija na zemlju.

Jedan od njih je uočio da Preti nosi oružje za koje je imao dozvolu i povikao: „Ima pištolj“, nakon čega su dva službenika otvorila vatru.