U Keniji otkrivene falsifikovane vize BiH

Na jednom od najprometnijih avio‑čvorišta Istočne Afrike izvedena je visokorizična bezbjednosnom operacija koja je razotkrila mračnu stranu ilegalnih migracija i pokušaja da se dođe do evropskog kontinenta.

Kako prenose afrički mediji, u udaru na organizovani kriminal, budni detektivi na Međunarodnom aerodromu Jomo Kenyatta u Najrobiju presreli su sofisticirani lanac trgovine ljudima, uhapsivši četvoro osumnjičenih i zaplijenivši više falsifikovanih međunarodnih putnih dokumenata.

Ovo hapšenje je dokaz o tome koliko su globalne mreže krijumčara duboko ukorijenjene u sve pore društva.

Otkriće falsifikovanih bosanskohercegovačkih viza, kao i britanskih, ukazuje na opasnu evoluciju taktike koje koriste trgovci ljudima, koji sada zaobilaze tradicionalne rute u korist složenih, višefaznih putovanja osmišljenih da izbjegnu otkrivanje.

Operacija u dvije faze

Mediji prenose da su operaciju izveo bezbjednosni tim, sačinjen od više policijskih sektora. Sama operacija se odvijala se u dvije faze.

U prvoj fazi detektivi su se istražnim radnjama identifikovali Imana Diba, putnika koji je pokušao da se ukrca na let za Amsterdam. U njegovim putnim dokumentima bila je sakrivena falsifikovana bosanskohercegovačka viza - ovo je putanja često korišćena od strane migranata koji žele da uđu u Evropu.

Njegovo hapšenje pokrenulo je brzu lančanu reakciju, koja je dovela istražitelje do njegove navodne pomagačice Samire Dib, uhapšene ubrzo nakon toga. Policijski izvori navode da se vjeruje da je Samira ključni logistički posrednik u široj mreži, koja organizuje krijumčarenje ljudi preko kontinenata.

Istovremeno, druga operacija dovela je do hapšenja Ahmeda Eltayeba, državljanina Sudana, koji je pokušao da pobjegne u Ujedinjeno Kraljevstvo koristeći falsifikovanu boravišnu dozvolu. Njegovo hapšenje dovelo je do privođenja Abdulahija Alija, državljanina Kenije, optuženog da je glavni organizator ove operacije.

Inače, mediji navode da tzv. "bosanskohercegovačka veza" i otkriće viza ukazuje na pomjeranje trenda, gdje krijumčari ljudima koriste tzv. "nešengenske evropske zemlje" kao tačke kroz koje je lako proći i kasnije se ubaciti u Zapadnu Evropu.

Inače, ova hapšenja uslijedila su nakon nadogradnje digitalnog nadzora i biometrijskih kontrola na JKIA, kao direktnog odgovora na globalne prijetnje terorizma i krijumčarenja ljudi.

(Nezavisne)