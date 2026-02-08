Logo
Large banner

U Keniji otkrivene falsifikovane vize BiH

Izvor:

Nezavisne

08.02.2026

08:09

Komentari:

0
У Кенији откривене фалсификоване визе БиХ

Na jednom od najprometnijih avio‑čvorišta Istočne Afrike izvedena je visokorizična bezbjednosnom operacija koja je razotkrila mračnu stranu ilegalnih migracija i pokušaja da se dođe do evropskog kontinenta.

Kako prenose afrički mediji, u udaru na organizovani kriminal, budni detektivi na Međunarodnom aerodromu Jomo Kenyatta u Najrobiju presreli su sofisticirani lanac trgovine ljudima, uhapsivši četvoro osumnjičenih i zaplijenivši više falsifikovanih međunarodnih putnih dokumenata.

Ovo hapšenje je dokaz o tome koliko su globalne mreže krijumčara duboko ukorijenjene u sve pore društva.

Otkriće falsifikovanih bosanskohercegovačkih viza, kao i britanskih, ukazuje na opasnu evoluciju taktike koje koriste trgovci ljudima, koji sada zaobilaze tradicionalne rute u korist složenih, višefaznih putovanja osmišljenih da izbjegnu otkrivanje.

Operacija u dvije faze

Mediji prenose da su operaciju izveo bezbjednosni tim, sačinjen od više policijskih sektora. Sama operacija se odvijala se u dvije faze.

U prvoj fazi detektivi su se istražnim radnjama identifikovali Imana Diba, putnika koji je pokušao da se ukrca na let za Amsterdam. U njegovim putnim dokumentima bila je sakrivena falsifikovana bosanskohercegovačka viza - ovo je putanja često korišćena od strane migranata koji žele da uđu u Evropu.

Njegovo hapšenje pokrenulo je brzu lančanu reakciju, koja je dovela istražitelje do njegove navodne pomagačice Samire Dib, uhapšene ubrzo nakon toga. Policijski izvori navode da se vjeruje da je Samira ključni logistički posrednik u široj mreži, koja organizuje krijumčarenje ljudi preko kontinenata.

Istovremeno, druga operacija dovela je do hapšenja Ahmeda Eltayeba, državljanina Sudana, koji je pokušao da pobjegne u Ujedinjeno Kraljevstvo koristeći falsifikovanu boravišnu dozvolu. Njegovo hapšenje dovelo je do privođenja Abdulahija Alija, državljanina Kenije, optuženog da je glavni organizator ove operacije.

Inače, mediji navode da tzv. "bosanskohercegovačka veza" i otkriće viza ukazuje na pomjeranje trenda, gdje krijumčari ljudima koriste tzv. "nešengenske evropske zemlje" kao tačke kroz koje je lako proći i kasnije se ubaciti u Zapadnu Evropu.

Inače, ova hapšenja uslijedila su nakon nadogradnje digitalnog nadzora i biometrijskih kontrola na JKIA, kao direktnog odgovora na globalne prijetnje terorizma i krijumčarenja ljudi.

(Nezavisne)

Podijeli:

Tagovi:

Kenija

viza

Afrika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп укида визе: Скоро трећина особа поријеклом из БиХ на социјалној помоћи

Svijet

Tramp ukida vize: Skoro trećina osoba porijeklom iz BiH na socijalnoj pomoći

3 sedm

0
САД обустављају издавање виза за грађане 75 земаља, укључујући Русију

Svijet

SAD obustavljaju izdavanje viza za građane 75 zemalja, uključujući Rusiju

3 sedm

0
Стејт департмент поништио више од 100.000 виза

Svijet

Stejt department poništio više od 100.000 viza

3 sedm

0
Црна Гора уводи визе за грађане Русије

Region

Crna Gora uvodi vize za građane Rusije

2 mj

0

Više iz rubrike

Гувернер Белгородске области био мета украјинског ракетног напада?

Svijet

Guverner Belgorodske oblasti bio meta ukrajinskog raketnog napada?

16 h

0
Хаос у Милану: Туча демонстраната и полиције, "радио" водени топ и сузавац

Svijet

Haos u Milanu: Tuča demonstranata i policije, "radio" vodeni top i suzavac

17 h

0
Шведска депортовала Раифа Терзића, дјечака са посебним потребама

Svijet

Švedska zaustavila deportaciju dječaka s autizmom u BiH: Raif Terzić ostaje sa porodicom

18 h

0
Пресуда у Истанбулу због пуцњаве у цркви: Двије доживотне робије и 143 године затвора

Svijet

Presuda u Istanbulu zbog pucnjave u crkvi: Dvije doživotne robije i 143 godine zatvora

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

40

Krvniku iz Niša određen pritvor: osumnjičen da je ubio majku dvoje djece na kućnom pragu

14

23

Krici odjekivali stazom: Lindzi Von helikopterom prebačena u bolnicu, kraj karijere?

14

17

Šokantne tvrdnje iz Moskve: Zelenski lično naredio atentat na ruskog generala

14

08

Opozicioni "prvaci" pred biračkim mjestima: Pokušaj uticaja na volju građana?

13

57

Oglasio se MUP Srpske: Ovo su sve prijave u vezi sa ponovljenim izborima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner