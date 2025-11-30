Crna Gora uvodi vize za građane Rusije

Crna Gora će najkasnije do septembra sljedeće godine uvesti vize za državljane Rusije, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva vanjskih poslova.

Prema važećem Sporazumu o uzajamnim putovanjima, ruski državljani trenutno mogu ulaziti i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana bez vize.

"Neophodno je da do kraja trećeg kvartala 2026. Crna Gora uskladi viznu politiku sa EU, što, između ostalog, znači i uvođenje viznog režima za državljane Rusije".

Ova mjera je, kako kažu u Ministarstvu, dio obaveza koje je država preuzela u okviru Reformske agende 2024–2027. i usklađivanja sa evropskim pravilima iz poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

"Usklađivanje sa viznom politikom EU sprovodi se postepeno i uz pažljivo uvažavanje nacionalnih ekonomskih i drugih interesa, koji su od suštinskog značaja za očuvanje stabilnosti i dugoročni razvoj države", navode iz Ministarstva.

Za sada boravak do 30 dana

Zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da u Crnoj Gori boravi više od 21.100 ruskih državljana, a najveći broj njih živi na primorju, posebno u Budvi.

Iako u Crnoj Gori mogu boraviti do 30 dana bez vize, u praksi oni nakon tog perioda na kratko napuste Crnu Goru, nerijetko samo do najbližeg pograničnog mjesta i u povratku dobiju novi tridesetodnevni bezvizni period.

Broj ovakvih 'izlazaka-ulazaka' nije ograničen.

Iz Uprave policije ranije su pojasnili da Sporazum o putovanjima sa Rusijom nema ograničenje u smislu dužine ukupnog boravka u određenom periodu, što je u praksi značilo da se boravak može kontinuirano produžavati.

Usklađivanje sa EU politikama

Premijer Milojko Spajić je ranije, najavljujući pooštreni režim za ruske državljane, kazao da Crna Gora u potpunosti prati vanjsku i bezbjednosnu politiku Evropske unije, uključujući mjere prema Rusiji.

Naime, Crna Gora je 2022. godine uvela sankcije Moskvi, ali Evropska komisija kontinuirano upozorava da je i vizna politika ključna za napredak u pregovorima i korišćenje sredstava iz Plana rasta za Zapadni Balkan.

Prema posljednjem izvještaju Evropske komisije, Crna Gora i dalje nije usklađena sa viznim režimom EU pitanjem koje je, smatraju, "pitanje od hitnog značaja".

Posebno zbog činjenice da je riječ o završnom uslovu u jednom od dva najvažnija pristupna poglavlja.

Crnu Goru napustilo 9.000 turskih državljana

Brisel očekuje uvođenje viza za devet zemalja koje nisu usklađene sa EU - Rusiju, Kinu, Bjelorusiju, Azerbejdžan, Katar, Saudijsku Arabiju, UAE, Bahrein i Tursku.

Crna Gora je nedavno uvela vize za turske državljane.

Povod je bio incident koji se dogodio 25. oktobra u podgoričkom naselju Zabjelo, kad je nožem ranjen Podgoričanin.

Iako je policija tvrdila da su u ranjavanju učestvovali državljanin Turske i Azerbejdžana, na kraju se ispostavilo da su Podgoričanina navodno ranila dva državljanina Azerbejdžana.

Od kraja oktobra, kad je Vlada privremeno uvela vize državljanima Turske, skoro 9.000 njih napustilo je Crnu Goru, dok su u istom periodu odobrena 194 zahtjeva za izdavanje viza državljanima te zemlje.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su Vijestima da je od 27. oktobra, kad je izvršna vlast uvele vize turskim državljanima, do 26. novembra 8.935 državljana Turske napustilo Crnu Goru.

Inače, Vlada je dosadašnju praksu nepotpunog praćenja vizne politike EU opravdavala ekonomskim interesima u turizmu, koji čine 26 odsto crnogorskog bruto domaćeg proizvoda.

U tom kontekstu, naveli su da Crnu Goru godišnje posjeti 230.000 ruskih, 320.000 turskih državljana...

Za Kinu su naveli da učestvuje u infrastrukturnim projektima, a za četiri bliskoistočne zemlje sve veće investicije u Crnu Goru.

Iz Brisela su više puta naglašavali da ekonomski interesi ne mogu imati prednost nad evropskim pravilima i obavezama iz pristupnog procesa.

Crnogorske vlasti očekuju da će potpuna harmonizacija viznog režima s pravilima EU biti završena do kraja 2027. godine.

Vlada Crne Gore namjerava da do kraja sljedeće godine zatvori sva poglavlja i 2028. postane članica EU, prenose Vijesti.me.