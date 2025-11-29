Jeziv zločin: Ovo je influenserka čije je tijelo pronađeno u koferu u šumi

Nakon šest dana intenzivne potrage, austrijska policija potvrdila je da je tijelo influenserke Stefani P. pronađeno u koferu na zabačenoj lokaciji u Sloveniji.

Kako pišu mediji, glavni osumnjičeni - njen bivši dečko - priznao je zločin tokom ispitivanja.

Muškarac (31) je priznao užasan zločin - i odveo policiju do dijela šume u Sloveniji, pišu austrijski mediji.

Bivši partner 32-godišnje influenserke uhapšen u Sloveniji, u petak je izručen austrijskim vlastima. Čim je preuzet, odmah je saslušan, i tada je po prvi put prekinuo ćutanje. Pokazao je "spremnost na saradnju" - i odveo istražitelje do tijela influenserke.

stefani 1

Prema dosadašnjim informacijama, 31-godišnjak je svoju djevojku zadavio, stavio je u kofer i zakopao u šumi u Sloveniji.

Još uvijek nije jasno kako je tačno došlo do ovog stravičnog zločina.

Određen pritvor

Njegov brat i očuh su već ranije uhapšeni - obojici je određen istražni pritvor u zatvoru Graz-Jakomini zbog opasnosti od prikrivanja dokaza.