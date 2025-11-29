Marinković pokušao da smiri navijače: Ni mi ne znamo šta se dešava, objašnjavamo strancima

"Bio sam tu kada je bila katastrofa, ponovo sam tu kada je još veća katastrofa", rekao je kapiten Partizan Mozzart Beta.

Ispred Beogradske arene danas je vladala atmosfera kakva se u modernoj košarci vjerovatno nikada nije vidjela. Stotine navijača Partizana okupile su se kako bi protestovale zbog odlaska trenera Željka Obradovića, koji se sada i zvanično neće vraćati na klupu kluba iz Humske. Tenzično, glasno, emotivno — situacija je ubrzo eskalirala do tačke na kojoj je trening ekipe otkazan, a dio okupljenih pokušao je čak da uđe u halu.

Poslije svega, pred masu je izašao kapiten crno-bijelih Vanja Marinković, u pokušaju da smiri situaciju i prenese poruku tima. Govorio je vidno potresen, naglašavajući da se i igrači nalaze u jednakoj neizvjesnosti.

„Ono što je najbitnije, izaći ćemo gdje je najbitnije, dati krv, sve što možemo“, započeo je Marinković, prije nego što su ga pojedini navijači prekinuli povicima i pitanjima, pokušavajući da saznaju šta se tačno dešava u klubu.

Kapiten je tada otvoreno odgovorio: „Ako mislite da znamo nešto više, ne znamo, vjerujte da ne znamo. Možda znate više nego mi.“

Marinković je istakao da je pred navijače izašao kao kapiten, ali i kao neko ko razumije njihovu frustraciju i potrebu za informacijama.

„Izašao sam kao kapiten da se vama obratim. Stranci u ekipi ne znaju šta se dešava. Njima ništa nije jasno. Pokušavamo svi da im objasnimo šta se dešava, bukvalno svi iz kluba dajemo sve od sebe.“

Naglasio je i da se ni ekipa, ni stručni štab nisu suočavali sa situacijom poput ove.

„Ovo se nikada nigdje nije dešavalo, posebno u našem klubu. I za nas je sve ovo novo. Imajte malo… znajte da nam nije sve jedno, pogotovo meni. Bio sam tu kada je bila katastrofa, sada sam ponovo tu kada je još veća katastrofa.“

Njegov emotivan istup nakratko je smirio strasti, ali napetost i dalje ostaje u vazduhu dok klub prolazi kroz najturbulentniji momenat u posljednjoj deceniji.

(MozzartSport)