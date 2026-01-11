Nova piramida ishrane šokirala nutricioniste: Sve što smo znali sada je "okrenuto naopačke"

Sjećate li se one stare piramide ishrane iz udžbenika? Baza su bile žitarice, a vrh slatkiši i masti. Pa, zaboravite je.

Američke smjernice za ishranu za period 2025-2030. donijele su novi grafički prikaz koji je zbunio mnoge - piramida je sada okrenuta "naglavačke".

Umjesto hleba i paste, najširi (i najvažniji) dio sada zauzimaju proteini i masti, dok su žitarice gurnute na samo dno, u najuži dio. I dok neki pozdravljaju fokus na proteine, nutricionisti upozoravaju da ovaj novi model može biti opasan po zdravlje crijeva i srca ako se pogrešno protumači.

Kako izgleda nova piramida?

Vizuelno, ovo je potpuni preokret. Smjernice sugerišu da svaki obrok treba da se vrti oko proteina i masti.

- Vrh (Najširi dio - Prioritet): Proteini (meso, jaja, mliječni proizvodi, ali i orašasti plodovi i sjemenke) i zdrave masti. Preporuka je visok unos proteina (čak do 1.6g po kg tjelesne težine).

- Sredina: Voće i povrće (3 porcije povrća i 2 porcije voća dnevno).

- Dno (Najmanji dio): Integralne žitarice (samo 2 do 4 porcije).

Zašto su stručnjaci zabrinuti?

Iako zvuči moderno ("keto" i "low-carb" su popularni), dijetetičari upozoravaju na dvije ozbiljne mane ovakvog prikaza:

Opasnost od zasićenih masti

Stavljanjem sira i crvenog mesa u "najširi" dio piramide, šalje se poruka da ih treba jesti u neograničenim količinama. Zasićene masti treba ograničiti na manje od 10% unosa kako bismo sačuvali srce i spriječili upale. Previše zasićenih masti direktno vodi ka povišenom holesterolu i digestivnim problemima.

Gdje su vlakna?

Najveća žrtva nove piramide su biljna vlakna. Guranjem mahunarki (pasulja, sočiva) i integralnih žitarica na marginu, rizikujemo epidemiju problema sa varenjem. Statistika kaže da 95% ljudi već ne unosi dovoljno vlakana, a ova piramida bi to mogla dodatno da pogorša. Vlakna su ključna za dugovječnost, zdrav mikrobiom i regulaciju šećera.

Šta ovo znači za biljnu ishranu?

Za one koji se hrane biljno, ova piramida je djelimično korisna jer naglašava važnost proteina (što vegani ponekad zanemare), ali je kritična jer umanjuje značaj složenih ugljenih hidrata. Idealno rešenje je balans - fokus na proteine iz nove piramide, ali birajte biljne izvore (sočivo, tofu, leblebije) koji dolaze u paketu sa vlaknima, a bez opasnih zasićenih masti koje se nalaze u mesu i siru.

Nova piramida pokušava da pojednostavi stvari, ali možda je otišla predaleko u drugu krajnost. Proteini jesu gradivni blokovi života, ali ne smiju ići na štetu vlakana koja nas održavaju zdravim.

Najbolji savjet?

Koristite piramidu kao grubu smjernicu, ali ne zaboravite na stare dobre prijatelje vašeg stomaka - voće, povrće i integralne žitarice.

(Telegraf)