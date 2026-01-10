Jedno alkoholno piće dnevno može povećati rizik od raka usne duplje za 50%

Nova studija je otkrila zabrinjavajuću vezu između konzumiranja alkohola i raka usne duplje, što sugeriše da čak i uzmnje manje od jednog pića dnevno može značajno povećati rizik.

Rak usne duplje je u porastu širom svijeta, pogađajući stotine hiljada ljudi svake godine, a istraživanje, objavljeno u časopisu BMJ Global Health, baca novo svetlo na to kako konzumiranje alkohola utiče na zdravlje, izvještava EatingWell .

Mnogi od nas paze šta jedemo i trude se da održe zdrave navike. Međutim, izbori koje donosimo za večerom ili društvenim okupljanjima mogu imati veći uticaj nego što mislimo - i ono što sipamo u čašu može biti podjednako važno kao i ono što je na našem tanjiru.

Kako je istraživanje sprovedeno?

Da bi razumeli vezu između alkohola i raka usne duplje, istraživači su sproveli veliku studiju u Indiji, upoređujući pacijente sa ovom bolešću i zdrave osobe. Studija, koja je trajala od 2010. do 2021. godine, obuhvatila je više od 3.700 muškaraca. Grupu je činilo 1.803 pacijenta sa dijagnozom raka usne duplje i 1.903 zdrave osobe koje su služile kao kontrolna grupa.

Srbija Vanredna situacija zbog snijega u devet opština

Istraživači su prikupili podatke o životnim navikama učesnika putem dubinskih ličnih intervjua, sa posebnim fokusom na konzumiranje alkohola. Zainteresovani su bili za vrstu alkohola (pivo, viski, lokalna žestoka pića), učestalost pijenja, dnevna količina i druge faktore rizika, kao što je upotreba duvana.

Šta je studija otkrila?

Rezultati su pokazali da muškarci koji su konzumirali približno 9 grama alkohola ili više dnevno imaju 50% veći rizik od razvoja raka usne duplje u poređenju sa onima koji uopšte nisu pili. Poređenja radi, standardno piće u SAD sadrži oko 14 grama čistog alkohola, što znači da je čak i manje od jednog piva ili čaše vina dnevno povezano sa značajno povećanim rizikom.

Ključni nalazi istraživanja uključuju:

Rizik sa svim vrstama alkohola: Studija je otkrila da rizik nije ograničen samo na žestoka pića. Pivo, viski i lokalno proizvedena žestoka pića pokazali su jaku vezu sa povećanim rizikom od raka. Na primjer, ljubitelji piva su se suočili sa skoro dvostruko većim rizikom.

Lokalno proizvedena žestoka pića: Posebno su zabrinjavajuća bila lokalna, često neregulisana žestoka pića, koja su pokazivala visoke faktore rizika, vjerovatno zbog zagađivača kao što je metanol.

Opasna kombinacija sa duvanom: Nije iznenađujuće da je kombinacija alkohola i duvana posebno opasna. Studija je otkrila da je rizik veći od pukog zbira dva pojedinačna rizika. Alkohol čini sluznicu usta propustljivijom, omogućavajući kancerogenima iz duvana da lakše prodru u tkivo.

Zanimljivosti Tri horoskopska znaka imaju nevjerovatno visoku emocionalnu inteligenciju

Ne postoji „bezbedna“ granica: Istraživači su primetili povećan rizik čak i pri veoma niskim nivoima konzumiranja, što sugeriše da možda ne postoji potpuno bezbedna donja granica za alkohol kada je u pitanju rizik od raka usne duplje.

Takođe je važno znati ograničenja

Iako ova studija pruža jake dokaze, važno je razumijeti njena ograničenja. Prvo, oslanjala se na samoproglašenje navika pijenja od strane učesnika, što može dovesti do netačnih podataka. Učesnici su možda potcenili količinu konzumiranog alkohola, delimično zbog društvene stigme.

Drugo, analiza je bila ograničena na muške učesnike jer je vrlo malo žena u ispitivanoj populaciji konzumiralo alkohol. Iako je vjerovatno da alkohol slično utiče na žene, ovi podaci se ne mogu direktno primeniti na njih bez daljih istraživanja.

Na kraju krajeva, studije poput ove pokazuju korelaciju, a ne uzročnost. One ne dokazuju da konzumiranje alkohola nužno uzrokuje rak, niti da će svaka osoba koja pije alkohol dobiti rak.

Šta ovi rezultati znače za vas?

Suština je da je umjerenost ključna, ali „umjerenost“ može značiti manje nego što smo ranije mislili. Ova studija dovodi u pitanje ideju da je jedno piće dnevno bezbedno. Ako ste zabrinuti zbog rizika od raka, smanjenje unosa alkohola je opipljiv korak koji možete preduzeti.

Studija takođe ističe važnost holističkog pristupa načinu života. Ako konzumirate alkohol i duvanske proizvode, izloženi ste znatno većem riziku. Prestanak pušenja je vjerovatno najbolja stvar koju možete učiniti za svoje zdravlje, a smanjenje unosa alkohola je odmah pored toga.