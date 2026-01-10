Haos u Iranu: Nasilni demonstranti zapalili džamiju u Teheranu

Protesti u Iranu tokom noći s petka na subotu dobili su dramatičan zaokret, nakon što su demonstranti u teheranskoj četvrti Sadat Abad (Saadat Abad) zapalili džamiju i više civilnih automobila. Iako su državni mediji izvještavali da je stanje u centru grada mirno, rubni dijelovi prijestolnice bili su poprište žestokih sukoba.

Kako navode najnoviji izvještaji, neredi u naselju Saadat Abad izašli su iz okvira političkog protesta i prerasli u otvoreno uništavanje imovine.

Grupe izgrednika, koje sigurnosni izvori sada označavaju kao „teroriste“, zapalile su džamiju Al-Rasul (Al-Rasool), smještenu u blizini Trga Šahid Tehrani Moghadam (Shahid Tehrani Moghaddam).

Prema svjedočenjima očevidaca, nije riječ o simboličnom izrazu neslaganja, već o direktnom napadu na vjerski objekat i ugrožavanje javne bezbjednosti. Osim džamije, zapaljeno je i više civilnih vozila parkiranih u okolini, što je izazvalo strah i paniku među stanovnicima tog dijela grada.

Dok su sjeverozapadni dijelovi Teherana bili zahvaćeni vatrom, novinari agencije Tasnim (Tasnim News Agency) izvijestili su da je u samom centru prijestolnice situacija bila pod kontrolom. Obilazeći ključne lokacije poput Trga Valiasr, Trga Engelab i Ulice Azadi (Azadi Street), zabilježili su mirnu noć, uprkos pozivima antirežimskih grupa na masovna okupljanja.

Ipak, ista agencija potvrđuje da su se „sporadični neredi“ nastavili u pojedinim dijelovima grada, uključujući Tehranpars, Janat Abad, Trg Kaj u Sadat Abadu (Kay Square), Pasdaran (Pasdaran) i Nizam Abad (Nizam Abad).

U izvještajima se navodi da su tokom prethodnih noći zabilježeni napadi na javnu i privatnu imovinu, među kojima su i paljenja medicinskih klinika te domova zdravlja. Vlasti tvrde da su se među demonstrantima nalazili „infiltrirani elementi“ koji su koristili vatreno oružje.

Nakon nasilja koje je kulminiralo paljenjem džamije Al-Rasul, iranske sigurnosne snage uputile su oštra saopćenja. Naglašeno je da, radi zaštite života i imovine građana, više neće biti tolerancije niti milosti prema onima koji se označavaju kao „naoružani teroristi i rušitelji“.