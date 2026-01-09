Ko je čovjek koji bi mogao doći na čelo Irana?

Iranski opozicioni lider i sina posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi (65), čije ime i povratak skandiraju učesnici antivladinih protesta u Iranu trebalo je da naslijedi iranski Paunov tron, ali je 1979. godine protjeran iz zemlje.

Pahlavi, koji je pozvao narod Irana na proteste obučavao se za pilota borbenog aviona u Teksasu (SAD) kada je revolucija 1979. godine zbacila monarhiju njegovog oca Mohamead Reze šah Pahlavija - kojeg su nekada podržavali zapadni saveznici, a koji je na kraju umro od raka u Egiptu, prenosi Bi-Bi-Si.

Iznenadni gubitak moći ostavio je mladog prestolonasljednika i njegovu porodicu bez državljanstva, zavisne o sve manjem krugu rojalista i dobronamjernika u egzilu.

U narednom periodu zadesile su ga još dvije tragedije - njegova mlađa sestra i brat su oduzeli sebi život, ostavljajući ga simboličnom glavom dinastije za koju su mnogi mislili da je pripada istoriji.

Pahlavi živi u Vašingtonu, a njegove pristalice ga opisuju kao neupadljivog i pristupačnog - čestog posjetioca lokalnih kafića, često u pratnji supruge Jasmine, bez vidljivog obezbjeđenja.

Nakon izraelskih vazdušnih napada prošle godine, u kojima je ubijeno nekoliko visokih iranskih generala, Pahlavi je na konferenciji za novinare u Parizu izjavio da je spreman da pomogne u vođenju prelazne vlade ako se Islamska Republika raspadne i predstavio 100-dnevni plan za privremenu administraciju.

Pahlavi je studirao političke nauke, a oženio se sa Jasmin - advokaticom iransko-američkog porijekla sa kojom je dobio tri ćerke.

Tokom godina, njegova popularnost u Iranu je varirala - godine 1980. održao je simboličnu ceremoniju krunisanja u Kairu, proglasivši se šahom, a više puta je pokušao da izgradi opozicione koalicije, uključujući Nacionalni savjet Irana za slobodne izbore, pokrenuto 2013. godine.

Za razliku od nekih prognanih opozicionih grupa, navodi se, Pahlavi je dosljedno odbacivao nasilje i distancirao se od naoružanih frakcija poput Modžahedin-e halk (MEK) i više puta je pozivao na mirnu tranziciju i nacionalni referendum o budućem političkom sistemu Irana. Pahlavi je posljednjih godina ponovo privukao pažnju, pa su tako 2017. godine tokom antivladinih protesta demonstranti uzvikivali "Reza Šah, neka je blagoslovena tvoja duša" - što je referenca na njegovog dedu.

Njegov pokušaj da ujedini podijeljenu iransku opoziciju privukao je opreznu međunarodnu pažnju, ali na kraju nije uspio da održi zamah, dok kritičari tvrde da još uvijek nije izgradio trajnu organizaciju ili nezavisni medij nakon četiri decenije provedene u inostranstvu.

Pahlavi se danas ne predstavlja kao kralj na čekanju, već kao zagovornik nacionalnog pomirenja i stalno ističe da želi da pomogne u usmeravanju Irana ka slobodnim izborima, vladavini prava i jednakim pravima za žene - dok konačnu odluku o vraćanju monarhije ili uspostavljanju republike ostavlja narodnom referendumu.

Njegove pristalice ga vide kao jedinu opozicionu figuru sa prepoznatljivim imenom i dugogodišnjom posvećenošću mirnim promjenama, dok kritičari tvrde da je i dalje previše zavisan o stranoj podršci i dovode u pitanje da li su Iranci unutar zemlje, umorni nakon decenija političkih previranja, spremni da vjeruju bilo kojem lideru u egzilu.

Neki Iranci i dalje poštuju njegovo prezime, dok se drugi boje zamjene jednog neizabranog vladara drugim.

Osim u Iranu protesti protiv iranske vlade se održavaju i u gradovima širom svijeta, a na njima učesnici sve češće uzvikuju "Pahlavi će se vratiti".

"Lično mislim da je on jedini izlaz iz ovoga", rekla je 26-godišnja Sara iz Teherana za Bi-Bi-Si.