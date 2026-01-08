Logo
Large banner

Masovni protesti u Iranu, srušen internet

08.01.2026

20:23

Komentari:

0
Масовни протести у Ирану, срушен интернет
Foto: Tanjug/AP Photo/ File

Iranske vlasti danas (8.januara) su ograničile pristup internetu u Teheranu i pojedinim drugim regionima, 12. dana masovnih protesta protiv vlade, javlja CBS News pozivajući se na izvore u Teheranu.

Dva izvora potvrdila su da je internet u prestonici bio u prekidu, dok je organizacija NetBlock, koja prati dostupnost mreže, saopštila da njeni podaci pokazuju da Teheran i drugi dijelovi Irana ulaze u "digitalni mrak", uz pad povezanosti kod više provajdera.

Izvor CBS News-a naveo je da su na ulicama Teherana "ogromne, do sada neviđene mase ljudi", dodajući da većina građana nema pristup internetu, dok je manjem broju korisnika sa stabilnijim poslovnim nalozima veza i dalje dostupna.

NetBlock je ranije saopštio da njegovi podaci ukazuju i na gubitak konekcije kod glavnog iranskog internet provajdera u gradu Kermanšahu, uz naznake prekida u više regiona zemlje.

Do prekida interneta došlo je u trenutku kada su Iranci počeli da uzvikuju parole protiv vlasti sa prozora svojih domova, nakon poziva iranskog prestolonasljednika u egzilu Reze Pahlavija da se građani oglase.

Analitičari ocjenjuju da bi obim tog odziva mogao da odredi da li će protesti, koji traju 12 dana, splasnuti kao raniji talasi nezadovoljstva ili prerasti u ozbiljan izazov za vlast, uz mogućnost šire represije.

Стефан Ивановић

Svijet

Stefan koji je stradao u noćnom klubu u Švajcarskoj biće sahranjen u Srbiji

Prema podacima američke Agencije za vesti o aktivistima za ljudska prava, u dosadašnjim nemirima poginulo je najmanje 39 ljudi, uključujući četiri pripadnika snaga bezbednosti, dok je više od 2.260 osoba privedeno.

Iranske vlasti često pribjegavaju ograničavanju ili gašenju interneta uoči ili tokom većih protesta i drugih događaja koje smatraju destabilizujućim.

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan, koji se uoči izbora 2024. godine predstavljao kao reformista, nagovještavao je liberalizaciju pristupa internetu, ali on ostaje strogo kontrolisan, prenosi Tan‌jug.

Društvene mreže poput TikToka, Fejsbuka i mreže X zvanično su zabranjene, kao i pristup američkim i evropskim informativnim sajtovima.

Najmanje 38 ljudi ubijeno je u sukobima s vlastima od izbijanja masovnih protesta, saopštila je američka mreža za ljudska prava HRANA.

Podijeli:

Tagovi:

Iran

Protesti

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Стефан Ивановић

Svijet

Stefan koji je stradao u noćnom klubu u Švajcarskoj biće sahranjen u Srbiji

1 h

0
Вода ријека

Svijet

Poplave i u Albaniji: Kuće pod vodom, desetine porodica evakuisane

1 h

0
СНије у Мароку након 25 година

Svijet

Veoma rijedak prizor: Snijeg u ovoj državi nakon 25 godina

1 h

0
Макрон позвао на стварање европске "стратегије моћи"

Svijet

Makron pozvao na stvaranje evropske "strategije moći"

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Kvar u trafostanici, evo kad se očekuje dolazak struje

20

40

Stevandić: Srpska jača svakog dana

20

30

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

20

23

Masovni protesti u Iranu, srušen internet

20

15

Nadležne ekipe na terenu: Problemi sa snabdijevanjem strujom i vodom u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner