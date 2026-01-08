Poplave i u Albaniji: Kuće pod vodom, desetine porodica evakuisane

Obilne padavine prouzrokovale su poplave u nekoliko gradova u Albaniji, poplavljene su kuće, poslovni objekti i poljoprivredno zemljište, a desetine porodica su evakuisane.

Najproblematičnija situacija sa padavinama i poplavama zabilježena je u regionima Drač, Lež, Đirokastra, Valona i Skadar.

Albanske oružane snage angažovane su u regionu Drača i drugim područjima kako bi uklonile vodu iz kuća i pomogle u evakuaciji stanovnika.

Vlasti ulažu napore na terenu kako bi pomogle stanovnicima u područjima pogođenim poplavama.