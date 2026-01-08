Logo
Poplave i u Albaniji: Kuće pod vodom, desetine porodica evakuisane

Izvor:

SRNA

08.01.2026

19:31

Вода ријека
Foto: ATV BL

Obilne padavine prouzrokovale su poplave u nekoliko gradova u Albaniji, poplavljene su kuće, poslovni objekti i poljoprivredno zemljište, a desetine porodica su evakuisane.

Najproblematičnija situacija sa padavinama i poplavama zabilježena je u regionima Drač, Lež, Đirokastra, Valona i Skadar.

Бакљада у Бијељини

Gradovi i opštine

U Bijeljini spektakularna bakljada i vatromet u čast Republike Srpske

Albanske oružane snage angažovane su u regionu Drača i drugim područjima kako bi uklonile vodu iz kuća i pomogle u evakuaciji stanovnika.

Vlasti ulažu napore na terenu kako bi pomogle stanovnicima u područjima pogođenim poplavama.

