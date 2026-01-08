Prijem u Vladi Srpske povodom Dana Republike

U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske povodom Dana Republike organizovan je prijem za brojne zvanice.

Republika Srpska je ognjište oko kojeg se okuplja porodica, donose odluke, prenose vrijednosti i čuva pamćenje, rekla je vršilac dužnosti predsjednika Republike Ana Trišić Babić na svečanom prijemu u Banjaluci povodom Dana Republike Srpske, 9. januara.

"Sve dok smo sabrani oko tog ognjišta bićemo snažni, mirni i postojani", napomenula je Trišić Babić.

Ona je navela da vrijeme koje dolazi poziva na još više sloge, razumijevanja i mudrosti s ciljem očuvanja mira, identiteta i napretka.

"Nazdravimo za Republiku Srpsku, da traje u miru i dostojanstvu. Za Srbiju, našu sestru i oslonac, za srpski narod gdje god živio u slozi i snazi. Za sve ljude dobre volje koji vjeruju da se budućnost gradi zajedno", rekla je Trišić Babić.

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije rekao je da srpski narod mora da zna gdje su mu korijeni i ognjište.

Srpski patrijarh je na svečanom prijemu povodom Dana Republike istakao značaj jedinstva sa Bogom, ali i da se svaki dan treba truditi da budemo bolji.

"Dobro je da smo se sabrali, da vjerujemo u Boga i u sve ono što nam je otkrio, prije svega da je on prvi brat među braćom", rekao je patrijarh Porfirije.

Njegova svetost je ukazao da se ljubavlju mora potvrditi da smo svi stvoreni da budemo braća i sestre.

Premijer Srbije Đuro Macut poručio je na svečanom prijemu povodom Dana Republike Srpske u Banjaluci da će se u skladu sa specijalnim i paralelnim vezama nastaviti saradnja u oblasti nauke, kulture, obrazovanja, ali i realizacija infrastrukturnih projekata Srbije i Srpske.

Poželio je svima u Republici Srpskoj srećan Dan Republike i istakao da mu je zadovoljstvo što kao predsjednik Vlade predvodi visoku delegaciju Srbije koja sa ministrima predstavlja simbol trajnog povezivanja Republike Srpske i Srbije.

On je istakao da je ovo poseban trenutak za njega s obzirom da je porijeklo sa ovih prostora, tačnije Drvara.

"To pokazuje da su Srbi bili i ostali prisutna jedinka na ovom prostoru", naveo je Macut.

Svečanom prijemu prisustvovali su vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić, premijer Srpske Savo Minić i članovi Vlade Srpske i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Prisutni su bili i predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut, ministri u Vladi Srbije, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, Rod Blagojević, jedan od najbližih saradnika američkog predsjednika Donalda Trampa, te brojni predstavnici političkog, društvenog i kulturnog života Srpske, Srbije i regiona.

Prijem u Vladi Srpske povodom Dana Republike