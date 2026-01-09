Logo
Poznati frizer u Srbiji preminuo dan nakon svog rođendana

Telegraf

09.01.2026

13:35

Ruža cvijet
Foto: George Becker/Pexels

Poznati estradi frizer Matija Radulović, preminuo je 6. januara u 43. godini, a njegova iznenadna smrt potresla je javnost, naročito estradni krug u kojem je godinama bio prisutan.

Kako se trenutno spekuliše, zdravstveni problemi koji su doveli do tragičnog ishoda mogli bi biti povezani sa intervencijama koje je Radulović u prethodnom periodu imao na licu i tijelu.

Ipak, tačan uzrok smrti zasad nije poznat i biće utvrđen nakon obdukcije.

Radulović je neposredno prije pogoršanja zdravstvenog stanja proslavio svoj rođendan u krugu bliskih prijatelja. Oni koji su te večeri bili s njim tvrde da ništa nije ukazivalo na tragediju koja će ubrzo uslijediti.

“Velika tuga. Moja najbolja drugarica bila je na njegovom rođendanu. Bio je nasmijan, srećan i pun planova. Slavili su do zore. Govorio je o proširenju posla i novim projektima koje je imao u planu da pokrene. Prije toga je bio na Zanzibaru i tada se razbolio. Po povratku u Beograd osjećao je tegobe, ali nije obraćao pažnju na to sve dok već nije bilo prekasno, nažalost”, rekao je izvor za Kurir.

Dan prije nego što je prebačen u Urgentni centar, Hitna pomoć je bila pozvana zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja, ali je Radulović tada odbio hospitalizaciju.

Nakon toga se zaključao u stanu i nije izlazio, što je, prema riječima izvora, moglo dovesti do dodatnog pogoršanja i razvoja teških komplikacija. U ponedjeljak oko 17 sati. kad mu se stanje naglo pogoršalo, ponovo je reagovala Hitna pomoć, hitno je prevezen u bolnicu, ali je tada već bio u kritičnom stanju.

Radulovićeva smrt ostavila je brojne prijatelje, saradnike i klijente u nevjerici. Mnogi su se oprostili od njega emotivnim porukama na društvenim mrežama, ističući da je bio vedar, ambiciozan i uvijek spreman da pomogne.

Rezultati obdukcije trebalo bi da daju konačan odgovor na pitanje šta je tačno dovelo do ove tragedije.

Zdravstveni problemi

Radulović je bio poznato ime u svijetu ljepote i estrade. Karijeru je započeo kao frizer, a širu popularnost stekao je zahvaljujući saradnji s Jelenom Karleušom, koja mu je, prema rečima njegovih bliskih prijatelja, prva pružila priliku da se afirmiše među javnim ličnostima.

Nakon toga je radio s brojnim pjevačicama i rijaliti zvijezdama, među kojima su Slađa Poršelina, Ena Čolić, Zorana Mićanović, Elma Sinanović, ali i druge javne ličnosti koje su mu godinama ukazivale povjerenje.

frizer

misteriozna smrt

