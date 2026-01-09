09.01.2026
13:06
Spektakularan prelet helikoptera na svečanom defileu povodom Dana Republike.
Posljednji ešalon čine tri helikoptera marke "ANSAT" Uprave za vazduhoplovstvo koji upravo prelijeću nad Trgom Krajine.
Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo, osim svakodnevne podrške u realizovanju operativnih akcija na suzbijanju kriminaliteta, svakodnevno pomažu stanovništvu u slučajevima prirodnih nepogoda, kao što su požari, poplave, snježne nepogode.
Poseban akcenat stavili bi na hitni medicinski prevoz pacijenata u kritičnim situacijama, gdje je svaka minuta bitna.
