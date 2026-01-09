Logo
Spektakularan prelet helikoptera na svečanom defileu povodom Dana Republike

09.01.2026

13:06

Спектакуларан прелет хеликоптера на свечаном дефилеу поводом Дана Републике
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Spektakularan prelet helikoptera na svečanom defileu povodom Dana Republike.

Posljednji ešalon čine tri helikoptera marke "ANSAT" Uprave za vazduhoplovstvo koji upravo prelijeću nad Trgom Krajine.

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo, osim svakodnevne podrške u realizovanju operativnih akcija na suzbijanju kriminaliteta, svakodnevno pomažu stanovništvu u slučajevima prirodnih nepogoda, kao što su požari, poplave, snježne nepogode.

САЈ

Republika Srpska

Defile povodom Dana Republike Srpske, učestvovali i pripadnici SAJ-a

Poseban akcenat stavili bi na hitni medicinski prevoz pacijenata u kritičnim situacijama, gdje je svaka minuta bitna.

helikopter

9. januar - Dan Republike Srpske

