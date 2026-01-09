Logo
Large banner

Na svečanom defileu "Despot" i "Vihor"

09.01.2026

12:50

Komentari:

1
На свечаном дефилеу "Деспот" и "Вихор"
Foto: ATV

Na svečanom defileu povodom Dana Republike predstavljeni predstavljena vozila "Despot" i "Vihor".

Jedanaesti motorizovani ešalon čini pet terenskih vozila "Despot".

Terensko vozilo "Despot" je višenamjensko, oklopno i multifunkcionalno vozilo, a od 2018. godine je u upotrebi u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici MUP-a. Na čelu ovog ešalona je komandir Mehanizovanog tima SAJ-a Jugoslav Uzelac.

Дан Републике Српске

Republika Srpska

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

Deseti motorizovani ešalon čini pet lakih taktičkih vozila "Vihor" koja se koriste kao komandno, izviđačko, vozilo za hitne intervencije i vozilo za prevoz manjih jedinica.

"Vihor" je naoružan savremenim naoružanjem, sa mogućim dejstvom sa krova uz upravljanje iz vozila, kao i iz tovarnog prostora vozila, a opremljen je i balističkom zaštitom.

Na čelu desetog ešalona je komandir tima u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici Rade Zeljić. Koriste ga pripadnici SAJ-a.

Podijeli:

Tagovi:

9. januar - Dan Republike Srpske

Vihor

Despot

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Жунић: Најважнији дан за Српску, не заборављамо оне који су положили живот

Republika Srpska

Žunić: Najvažniji dan za Srpsku, ne zaboravljamo one koji su položili život

4 h

0
Додик: С љубављу и вјером прослављамо Светог Стефана

Republika Srpska

Dodik: S ljubavlju i vjerom proslavljamo Svetog Stefana

5 h

1
Почео свечани дефиле поводом Дана Републике у Бањалуци: Пристигли званичници Српске

Republika Srpska

Počeo svečani defile povodom Dana Republike u Banjaluci: Pristigli zvaničnici Srpske

5 h

4
Свечани дефиле поводом Дана Републике Српске

Republika Srpska

Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

5 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

13

Legenda nad legendama poručuje: Ne otpisujte Đokovića na Australijan Openu

17

07

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

17

04

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

16

56

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

16

54

Jovanović se javio policiji, supruzi poslao poruku 'Milice, čuvaj djecu'

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner