Na svečanom defileu "Despot" i "Vihor"

Na svečanom defileu povodom Dana Republike predstavljeni predstavljena vozila "Despot" i "Vihor".

Jedanaesti motorizovani ešalon čini pet terenskih vozila "Despot".

Terensko vozilo "Despot" je višenamjensko, oklopno i multifunkcionalno vozilo, a od 2018. godine je u upotrebi u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici MUP-a. Na čelu ovog ešalona je komandir Mehanizovanog tima SAJ-a Jugoslav Uzelac.

Republika Srpska Svečani defile povodom Dana Republike Srpske

Deseti motorizovani ešalon čini pet lakih taktičkih vozila "Vihor" koja se koriste kao komandno, izviđačko, vozilo za hitne intervencije i vozilo za prevoz manjih jedinica.

"Vihor" je naoružan savremenim naoružanjem, sa mogućim dejstvom sa krova uz upravljanje iz vozila, kao i iz tovarnog prostora vozila, a opremljen je i balističkom zaštitom.

Na čelu desetog ešalona je komandir tima u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici Rade Zeljić. Koriste ga pripadnici SAJ-a.