Putin ratifikovao sporazum sa Bjelorusijom o zaštiti građana od progona

Izvor:
SRNA
30.01.2026
13:06
Komentari:0
Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon o ratifikaciji sporazuma sa Bjelorusijom o merama za međusobnu zaštitu građana od neosnovanog krivičnog gonjenja od strane stranih država i međunarodnih pravosudnih organa.
Dokument je objavljen u petak na zvaničnom veb-sajtu za objavljivanje pravnih akata, prenosi agencija RIA Novosti.
Dokument je podnio Državnoj dumi na ratifikaciju ruski predsjednik.
Sporazum između Rusije i Belorusije potpisan je u Moskvi 13. marta 2025. godine.
Usmjeren je na konstruktivnu saradnju između strana radi zaštite građana i obezbjeđivanja garancija njihovih prava i sloboda u slučaju neosnovanog krivičnog gonjenja od strane trećih lica.
Najnovije
Najčitanije
22
09
21
57
21
52
21
41
21
27
Trenutno na programu