Putin ratifikovao sporazum sa Bjelorusijom o zaštiti građana od progona

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon o ratifikaciji sporazuma sa Bjelorusijom o merama za međusobnu zaštitu građana od neosnovanog krivičnog gonjenja od strane stranih država i međunarodnih pravosudnih organa.

Dokument je objavljen u petak na zvaničnom veb-sajtu za objavljivanje pravnih akata, prenosi agencija RIA Novosti.

Dokument je podnio Državnoj dumi na ratifikaciju ruski predsjednik.

Sporazum između Rusije i Belorusije potpisan je u Moskvi 13. marta 2025. godine.

Usmjeren je na konstruktivnu saradnju između strana radi zaštite građana i obezbjeđivanja garancija njihovih prava i sloboda u slučaju neosnovanog krivičnog gonjenja od strane trećih lica.