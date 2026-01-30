Logo
Large banner

Putin ratifikovao sporazum sa Bjelorusijom o zaštiti građana od progona

Izvor:

SRNA

30.01.2026

13:06

Komentari:

0
Путин ратификовао споразум са Бјелорусијом о заштити грађана од прогона
Foto: Tanjug/AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon o ratifikaciji sporazuma sa Bjelorusijom o merama za međusobnu zaštitu građana od neosnovanog krivičnog gonjenja od strane stranih država i međunarodnih pravosudnih organa.

Dokument je objavljen u petak na zvaničnom veb-sajtu za objavljivanje pravnih akata, prenosi agencija RIA Novosti.

Dokument je podnio Državnoj dumi na ratifikaciju ruski predsjednik.

Sporazum između Rusije i Belorusije potpisan je u Moskvi 13. marta 2025. godine.

Usmjeren je na konstruktivnu saradnju između strana radi zaštite građana i obezbjeđivanja garancija njihovih prava i sloboda u slučaju neosnovanog krivičnog gonjenja od strane trećih lica.

Podijeli:

Tagovi:

Vladimir Putin

Rusija

Bjelorusija

zaštita građana od progona

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Политичка питања која је дефинисао Путин остају на снази

Svijet

Politička pitanja koja je definisao Putin ostaju na snazi

2 d

0
Путин у Бијелој кући: Трамп окачио слику са руском предсједником

Svijet

Putin u Bijeloj kući: Tramp okačio sliku sa ruskom predsjednikom

2 d

0
Доналд Трамп: Владимир Путин ме је послушао

Svijet

Donald Tramp: Vladimir Putin me je poslušao

2 d

0
Путин се састао са лидерима јеврејске заједнице

Svijet

Putin se sastao sa liderima jevrejske zajednice

3 d

0

Više iz rubrike

ЕУ изгубила суверенитет у свим кључним сферама

Svijet

EU izgubila suverenitet u svim ključnim sferama

1 d

0
Будимпешта ће наћи начин да заобиђе забрану увоза руског гаса

Svijet

Budimpešta će naći način da zaobiđe zabranu uvoza ruskog gasa

1 d

0
Руси потврдили: Обустављају ударе на Украјину

Svijet

Rusi potvrdili: Obustavljaju udare na Ukrajinu

1 d

0
Ердоган: Анкара спремна да посредује између Вашингтона и Техерана

Svijet

Erdogan: Ankara spremna da posreduje između Vašingtona i Teherana

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

09

Ratovao u BiH, osuđeni terorista, sada hoće u Gradsko vijeće Birmingema

21

57

Ljudi gledali svađu Novaka i Jelene Đoković: Dugo smo glumili

21

52

Stiže bomba: Milioni na udaru smrtonosne oluje

21

41

Ovo su navodne fotografije Srpkinje Bojane Banjac iz Epstajnovih fajlova

21

27

Milo Đukanović progovorio o njegovom imenu u fajlovima Džerija Epstajna

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner