Erdogan: Ankara spremna da posreduje između Vašingtona i Teherana

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan rekao je iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu da je turska spremna da postane posrednik između SAD i Irana radi rješavanja problema i deeskalacije u njihovom regionu, saopšteno je iz Erdoganovog kabineta.

U saopštenju se navodi da su Erdogan i Pezeškijan razgovarali telefonom o bilateralnim odnosima Turske i Irana, kao i o rastućim vojnim tenzijama u tom regionu.

Iz kabineta dodaju da je Erdogan najavio da će danas primiti iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, koji je u posjeti Turskoj.