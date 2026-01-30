Erdogan: Ankara spremna da posreduje između Vašingtona i Teherana

Izvor:
SRNA
30.01.2026
11:22

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan rekao je iranskom predsjedniku Masudu Pezeškijanu da je turska spremna da postane posrednik između SAD i Irana radi rješavanja problema i deeskalacije u njihovom regionu, saopšteno je iz Erdoganovog kabineta.
U saopštenju se navodi da su Erdogan i Pezeškijan razgovarali telefonom o bilateralnim odnosima Turske i Irana, kao i o rastućim vojnim tenzijama u tom regionu.
Iz kabineta dodaju da je Erdogan najavio da će danas primiti iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, koji je u posjeti Turskoj.
