Horor na poznatoj plaži: Dječak (13) umro nakon što ga je ajkula napala pred prijateljima

30.01.2026

11:04

Komentari:

0
Хорор на познатој плажи: Дјечак (13) умро након што га је ајкула напала пред пријатељима
Foto: Unsplash

U četvrtak, 29. januara 2026. godine, na plaži Praia Del Kifre u Olindi, na sjeveroistoku Brazila, dogodila se tragična nesreća gdje je 13-godišnji dječak Deivson Roša Dantas izgubio je život nakon napada ajkule.

Deivson se, prema svjedočenjima, bezbrižno igrao i plivao u plitkoj vodi sa prijateljima kada ga je ajkula napala s leđa. Životinja ga je ugrizla u desnu butinu, nanevši tešku ranu koja je izazvala masivno krvarenje. Bilo je oko 14:20 sati kada se nesreća dogodila, piše Dejli Mejl.

Nekoliko mladića koji su se nalazili u blizini odmah su reagovali: izvukli su dječaka iz mora na obalu i pokušali da mu pruže prvu pomoć, uključujući pokušaj reanimacije. Međutim, zbog obilnog gubitka krvi, Deivson je ubrzo izgubio svest. Hitno je prevezen u obližnju bolnicu.

Ljekari su odmah pokušali sve mjere napredne životne podrške, ali je dječak stigao u bolnicu već bez znakova života.

"Stigao je u jedinicu već preminuo. Cijeli tim je bio spreman kada je stigao. Preduzeli smo sve moguće mjere prema protokolu napredne životne podrške. Nažalost, nismo uspjeli da ga reanimiramo. Bila je to tragedija, i mi, tim bolnice, izražavamo saučešće porodici i prijateljima, ali nažalost nismo mnogo mogli da učinimo za njega", izjavio je dr. Dalton.

ајкула

Svijet

Dječak Niko (12) se bori za život nakon napada ajkule: Ščepala ga za noge, drug ga jedva izvukao iz vode

Državni Komitet za praćenje incidenata sa ajkulama (CEMIT) potvrdio je da dječak nije preživio povrede i da je ovo najnoviji smrtni slučaj u nizu napada ajkula u regionu Pernambuco. Od 1992. godine u toj saveznoj državi zabeilježeno je preko 80 napada ajkula, od čega 26 sa smrtnim ishodom. Plaža "Praia Del Kifre" posebno je rizična: ovo je šesti registrovani napad na toj plaži, a u široj okolini Olinde i Recifa postavljeno je 13 znakova upozorenja na opasnost od ajkula.

Uprkos vidljivim znakovima upozorenja na samoj plaži, dječak i njegovi prijatelji su se ipak okupali u vodi.

CEMIT je najavio da će pojačati monitoring prisustva ajkula u oblasti i ponovo aktivirati program praćenja životinja pomoću mikročipova kako bi se smanjio rizik od budućih incidenata.

Porodici Deivsona Roša Dantasa upućena su iskrena saučešća, a ovaj slučaj ponovo je podsjetio na opasnosti koje vrebaju na nekim od najpopularnijih turističkih plaža Brazila.

ајкула

Nauka i tehnologija

Velike bijele ajkule su strah i trepet okeana, ali predatori postaju plijen

Ovo se dešava samo nekoliko nedjelja nakon što je turistkinju žestoko ugrizla ajkula tokom ronjenja na dah u Brazilu. Tajane Dalazen je plivala sa dva prijatelja i turističkim vodičem u arhipelagu Fernando de Noronja kada ju je ajkula ugrizla za nogu.

Govoreći nakon napada, Dalazen je rekla da je odmah shvatila šta se dogodilo i objasnila kako se životinja držala za njenu nogu.

"Znala sam da sam ugrižena. Osjetila sam kako me trese za nogu. Vodič je morao da je udari da bi me pustila", rekla je ona.

Nakon što je napustila vodu, pomogli su joj vodič i ribari koji su bili na obližnjim čamcima prije nego što joj je prijatelj dermatolog pružio prvu pomoć, očistivši ranu.

Tridesetšestogodišnjakinja je potom odvedena u bolnicu, gdje je primila liječenje i kasnije je otpuštena.

Ajkula

napad ajkule

Brazil

