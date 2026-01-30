Odustajanje Berlina od energetske saradnje sa Rusijom izazvalo je najnegativniji efekat na njemačku ekonomiju, izjavio je za RIA Novosti zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski.

On je rekao da ekonomski rast Njemačke do kraja prošle godine nije bio veći od 0,1 ili 0,2 odsto.

Ljubinski je istakao da Njemačka diskredituje sebe zamrzavanjem ruskih suverenih sredstava i nacionalizovanjem ruskih preduzeća.

Prema njegovim riječima, takvi postupci ugrozili su raniju reputaciju Njemačke kao "iskrenog posrednika".

"Ruska suverena imovina u vrijednosti od oko 3,42 milijarde evra zamrznuta je u Njemačkoj, a nemačke vlasti su nedavno aktivno promovisale ideju da se ona koristi za beskamatni `reparacioni kredit` Kijevu, ali `bez miješanja u imovinska prava`", naveo je Ljubinski.

On je naveo da se u Njemačkoj narušavaju interesi velikih ruskih kompanija, uz napomenu da je kompanija "Gasprom Germanija" nacionalizovana, te da su vlasti Njemačke uvele spoljno upravljanje sredstvima "Rosnjefta" u Njemačkoj.