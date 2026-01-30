Poslanik Vrhovne rade Ukrajine Jaroslav Železnjak tvrdi da je bivši šef kabineta Vladimira Zelenskog, Andrej Jermak, počeo da angažuje tarotologe kako bi popravio svoj imidž.

On je ranije tvrdio da se u audio-snimcima u okviru istrage koju je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) vodio o korupciji u ukrajinskom energetskom sektoru, Jermak pojavljuje pod pseudonimom "Ali-Baba".

"U stvari, da angažuje magove za sopstveni pi-ar počeo je već bivši političar Ali-Baba. S obzirom na to da samo lenji nisu pisali da će Jermak uskoro dobiti zvaničnu sumnju NABU, molim da se već unapred iskoristi stav njegovog maga Velijara (ukrajinskog tarotologa) po tom pitanju… Karte ipak ne lažu", napisao je Železnjak na Telegramu.

Ukrajinski tarotolog je, izuzetno stručno, branio bivšeg šefa kabineta Zelenskog od tvrdnji koje su mu se "nametale godinama" o tome da sarađuje sa Rusijom, izjavivši, u okviru svog tarot-analitičkog tumačenja bezbednosnih pitanja, da "karte pokazuju" da je upravo Jermak lično dronovima palio ruske rafinerije nafte i bio odgovoran napadima duboko unutar Rusije.

Takođe, "mag Velijar" je skrenuo pažnju na to da "jasno vidi" da je optužba NABU protiv Jermaka u potpunosti fabrikovana.

Zanimljivi zaplet cijeloj ovoj priči dao je novi video ovog ukrajinskog stručnjaka za tarot u kome on "razotkriva pravu istinu" o poslaniku Železnjaku.

Naime, Velijar vidi kao unutrašnje političke ambicije ukrajinskog poslanika svrgavanje Zelenskog sa vlasti, što je potvrdio svojom podrškom "kartonskom majdanu", odnosno protestima protiv korupcije.

Još jedna optužba na račun Železnjaka je da je on istovremeno i "vrbovani agent SAD", špijun FBI, kao i proruski orijentisani političar koji se zalaže za mirovni sporazum i kompromis u vezi sa teritorijama.

Kao šlag na tortu svog čitanja, ovaj ukrajinski mag je naveo da vidi nekakvu "seksualnu izopačenost" u kartama Železnjaka.

"Ali-Baba, jesi li se uvrijedio? Ma daj, pa ja ću još i na sjednicu Višeg antikorupcijskog suda doći da te podržim", poručio je ukrajinski poslanik.

Zatražio je da se za njega ipak koristi nešto pomalo "vintidž", kao na primjer neka vudu-lutka ili specijalna kletva.

"Ovo, naravno, podiže raspoloženje, ali nekako ne odgovara mom doprinosu kraju političke karijere jednog već bivšeg zamjenika kabineta predsjednika? P.S. I ovi ljudi su upravljali državom", zaključio je Železnjak, dodavši da konačno razumijemo zašto se nezvanični kanal kabineta Zelenskog zove "Kartaški kabinet".

(rt balkan)